Мозок видатного вченого Лі Цзехоу заморозили: що будуть досліджувати і скільки це коштує

У США заморозили мозок відомого китайського вченого Лі Цзехоу.

Про це розповів друг філософа, передає Sixth Tone.

Лі Цзехоу був відомий своєю роботою в галузі західної та китайської філософії. Його роботи у 1980-х роках про китайську естетику, зокрема "Шлях краси", вважаються ключовими для початку популярної "лихоманки" культури та естетики серед молодих інтелектуалів того десятиліття.

Випускник факультету філософії Пекінського університету провів останні три десятиліття свого життя, викладаючи в Сполучених Штатах після того, як покинув Пекін 1992 року.

Лі помер 2021-го у віці 91 року. Зберегти свій мозок він вирішив ще 2010 року, бо сподівався, що в майбутньому його можна буде дослідити на користь науки.

Лі Цзехоу / Фото: Getty Images

"Якщо буде доведено, що культура впливає на мозок, я вважаю, що це було б більшим досягненням, ніж усі мої книжки разом узяти", — сказав тоді Лі.

Заснований 1972 року Фонд продовження життя Алкора станом на 31 грудня 2023 року прийняв 225 осіб. "Пацієнти" зберігаються за максимально низьких температур у надії, що одного разу їх можна буде оживити, якщо буде розроблено технологію для цього.

Центр бере 200 000 доларів за кріоконсервацію всього тіла та 80 000 доларів за кріоконсервацію мозку.

У Китаї наразі немає законів, які б забороняли кріоніку чи кріоконсервацію. У країні є один із небагатьох кріотехнічних центрів людини у світі – Науково-дослідний інститут Shandong Yinfeng Life Science Research Institute, який у травні 2017 року здійснив першу домашню кріоконсервацію людини.

Нагадаємо, вчені з'ясували, за якої температури загинули динозаври. Дослідники використали інструмент моделювання фізики удару.

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