Мумія «кричить» вже понад 3000 років: учені знайшли можливе пояснення моторошної загадки

Мумія «Кричуща жінка». Фото: Sahar Saleem/Frontiers in Medicine

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Сучасне сканування допомогло науковцям по-новому поглянути на одну із загадкових давньоєгипетських мумій. Дослідники припускають, що широко відкритий рот «Кричущої жінки» міг бути пов’язаний не з помилкою під час бальзамування, як вважали раніше, а з обставинами її смерті.

Про це повідомило видання LADBible.

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Мумію за допомогою комп’ютерної томографії дослідила професорка радіології Каїрського університету Сахар Салем.

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Найбільше запитань у науковців викликав вираз обличчя жінки. Її рот залишився широко відкритим, через що мумія й отримала прізвисько «Кричуща жінка». Однією з версій було те, що бальзамувальники неякісно підготували тіло до поховання. На користь цього припущення нібито свідчило й те, що внутрішні органи померлої не видалили.

Однак нові дані суперечать такому поясненню. Дослідження показало, що під час муміфікації використовували дорогі імпортні речовини, а тіло збереглося у хорошому стані.

Тепер Салем припускає, що незвичайний вираз обличчя міг виникнути через трупний спазм. За цією версією, м’язи жінки раптово застигли в момент смерті, коли вона могла відчувати сильний біль або страждання. Через заціпеніння м’язів бальзамувальники, ймовірно, не змогли закрити їй рот і муміфікували тіло в тому положенні, в якому воно залишилося після смерті.

Водночас точної причини смерті жінки дослідники не встановили.

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Комп’ютерна томографія дозволила з’ясувати й деякі подробиці про саму померлу. Їй було приблизно 48 років, зріст становив близько 150 см. Науковці також виявили ознаки легкого артриту хребта та встановили, що кілька зубів вона втратила ще за життя.

Саму мумію знайшли ще 1935 року під час дослідження гробниці давньоєгипетського архітектора Сенмута в Дейр-ель-Бахарі неподалік Луксора. Під його похованням була ще одна камера з останками матері Сенмута та інших невстановлених родичів.

Серед них археологи знайшли дерев’яну труну з мумією літньої жінки. На ній була чорна перука, а пальці прикрашали золоті та срібні персні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Гібралтарі археологи отримали рідкісну можливість дослідити місце, яке десятки тисяч років залишалося практично ізольованим від зовнішнього світу.

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