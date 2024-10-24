"Мумії іншопланетян" у Перу: експерти зробили приголомшливу знахідку під час розтину їхніх тіл

Експерти стверджують, що видалили імплантат із "легкого металу" з долоні "мумії іншопланетяна" з Перу.

Про це повідомляє Daily Mail.

На короткому відео задокументовано момент, коли один з лікарів обережно витягує пінцетом підозрюваний "чужорідний імплантат" з відрубаної трипалої руки «тридактиля Наска».

Судмедексперт ВМС Мексики доктор Хосе Залсе Бенітес, який витягнув метал, сказав: "Це дуже складний металевий сплав, який вимагає спеціальних знань і техніки, щоб отримати його з такою якістю і чистотою. Вдалося ідентифікувати такі елементи, як алюміній, олово, срібло, мідь, кадмій і осмій, серед інших, у менших кількостях і відсотках".

На відео також зображено одну з муміфікованих рук, з якої знято шкіру, щоб показати дві "п'ясткові" або "долонні" кістки.

"Ця трипала рука, з якої я отримав метал, не належить жодному з тіл, представлених в мексиканському конгресі", - підкреслив доктор Залсе. "Ця рука є частиною серії вільних фрагментів, які належать до місця, де були знайдені тіла тридактилів з Перу", - пояснив лікар і судмедексперт.

Мумії іншопланетян / Фото: Zalce Benitez, Rangel and Correa

Розслідування лікарем цих незвичайних і потенційно позаземних тіл бере свій початок з його свідчень на відкритих слуханнях у Конгресі Мексики минулого року, під час яких було представлено два схожих нібито "іншопланетних" трупи.

Після цієї презентації в Конгресі 12 вересня 2023 року, два різних розміри цих передбачуваних "мумій прибульців" були предметом громадської уваги – але нова відеоекспертиза стосується меншого і більш суперечливого зразка.

На новому відео можна побачити передбачуваний "металевий імплантат", який має вигляд як вирваний клаптик сріблястої луски рептилії, оскільки його нахиляє до камери рука доктора Залсе в рукавичці.

Мумії іншопланетян / Фото: Zalce Benitez, Rangel and Correa

Репортер Фернандо Корреа Домінгес пояснив, що лікарі ретельно зневоднили руку, щоб краще видалити "металевий імплантат". Спочатку, зазначив Корреа, "вони не побачили жодної вологи всередині руки, лише зневоднена шкірна тканина спостерігалася всередині сухожиль і м'язів".

Доктор Залсе описав процедуру більш детально: "Ми використовували судово-медичну техніку, щоб захистити тканину і мінімізувати її деградацію [...] спеціальну сироватку, яка використовується для регідратації трупів, що має дуже специфічний відсоток концентрації. Ми використовуємо стерильні тампони з м'яким хірургічним ватним наконечником, щоб уникнути будь-якого типу пошкодження або забруднення як металевого зразка, так і тридактильної руки. Ця методика використовується ФБР і допомагає відновити дані або інформацію з відповідних доказів під час судово-медичних розслідувань".

Корреа, який долучив доктора Залсе до цього проєкту, додав, що відрізана "трипала рука" дуже нагадує руки, присутні на зразках, представлених на розгляд мексиканського Конгресу минулого року.

Мумії іншопланетян / Фото: Zalce Benitez, Rangel and Correa

Це видовище в найвищому законодавчому органі країни було організовано дослідником НЛО і телеведучим Хайме Мауссаном, босом Корреа протягом більш ніж двох десятиліть в журналі телевізійних новин Tercer Milenio, що спеціалізується на паранормальних явищах.

"Це рука з маленьких тіл, - сказав Корреа, - таких як мумії Жозефіни, Вікторії та Луїзи", як прозвали мумії члени команди.

Ці передбачувані істоти – зазвичай трохи менше 60 сантиметрів завдовжки – походять з місць у Перу разом з більшими, людського розміру зразками, аналогічно вкритими білими порошкоподібними скам'янілостями водоростей, відомими під назвою діатомітової землі.

Мумії іншопланетян / Фото: Zalce Benitez, Rangel and Correa

Критики, зокрема високопосадовці Міністерства культури Перу, стверджують, що менші тіла є похмурими вигадками, ґрунтуючись на двох зразках, вилучених митницею.

Доктор Флавіо Естрада, судовий археолог з перуанського Інституту судової медицини та криміналістики, дійшов висновку, що вилучені тіла були жахливими ляльками, "зібраними з кісток тварин з цієї планети за допомогою сучасних синтетичних клеїв".

"Це не іншопланетяни", - заявив доктор Естрада після дослідження, проведеного його групою в січні минулого року. "Це повністю вигадана історія".

Але адвокат з Колорадо Джош Макдауелл повідомив Daily Mail, що ці дві передбачувані мумії, які були конфісковані перуанською митницею у кур'єра DHL в аеропорту Ліми, лише зовні нагадують ті, що були представлені перед мексиканським конгресом. За його словами, ці контрабандні зразки також не схожі на ті, що зберігаються в Університеті Іки в Перу, де в даний час зберігається багато тридактилів Наска.

МакДавелл сказав, що вилучені "мумії", одягнені в мініатюрні імітації традиційного андського одягу, були всього лише бутлегами, виготовленими художником, який мав намір заробити на захопленні "муміями Наска".

"Існує спосіб отримати остаточні відповіді на запитання, що це за зразки, за допомогою генетичного тестування і додаткової судово-медичної експертизи", - підкреслив Макдавелл.

Це означало б справжню співпрацю з мультидисциплінарною групою вчених, які працюють з Міністерством культури Перу, щоб завершити дослідження юридично, етично і з повагою до культурної спадщини Перу".

Але якою б не була правда про ці дві вилучені "мумії прибульців", Корреа заявив, що рука, препарована його партнерами, дуже схожа на ту, що була представлена на мексиканському конгресі.

"Доктор Рікардо Ранжел, молекулярний генетик, і доктор Залсе, лікар-експерт у галузі судової медицини, є двома вченими з найбільшим досвідом у цій справі", - сказав він. "Я від початку запросив їх для аналізу тіл мумій Наска".

Корреа зазначив, що дослідження руки цього зразка, проведене Ранжелом і Залсе, дуже нагадувало внутрішню будову попередніх тіл наска, відсканованих Мауссаном за допомогою неінвазивного рентгенологічного методу – комп'ютерної томографії з високою роздільною здатністю.

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"Обидва дослідження зійшлися на внутрішній стороні руки", - сказав Корреа. "Існує анатомічна відповідність з цим членом, який походить з того ж місця, де були знайдені інші зразки: печери в перуанській пустелі".

Але навіть деякі прихильні спостерігачі та археологи-любителі "стародавніх іншопланетян" в Інтернеті висловили свої сумніви щодо руки, зображеної на новому відео.

Користувачі форуму r/alienbodies на Reddit порівнюють інтер'єр, показаний у новому відео з іншопланетною рукою, з "мокрим мулом і кістками" або нашвидкуруч набитим "меленими кавовими зернами". "Чим більше я дізнаюся про це, - писав один з учасників, - тим менше я вірю в їхню справжність".

Зі свого боку, доктор Ранжел, чия минула дослідницька робота була зосереджена на формі гена під назвою "людські лейкоцитарні антигени" (HLA), за останні декілька років зосередив більшу частину своїх досліджень на зразках ДНК, взятих з мумій Наска. В одній зі своїх оцінок зразків 2023 року він стверджував, що "існує ймовірність понад 50 відсотків, що цей організм не пов'язаний з живими істотами, відомими на сьогодні на нашій планеті".

Нагадаємо, раніше всередині тіл загадкових мумій знайшли "міжгалактичні мобільні телефони". Вчені тестували знахідки у криміналістичних лабораторіях з різними експертами, які воюють за правду.

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