"Мумії іншопланетян" у Перу: сканування відбитків пальців не виявило жодних людських зразків – фото

Колишній прокурор штату Колорадо дослідив один з десятка зразків і зробив декілька цікавих висновків.
Аналіз відбитків пальців суперечливих перуанських "мумій прибульців" показав, що вони не є людьми.
Про це повідомляє Daily Mail.
У січні судово-медичні експерти прокуратури Перу заявили, що об'єкти, знайдені в регіоні Наска, були зроблені з паперу, клею, металу, людських і тваринних кісток.
Вони нібито були знайдені місцевими фермерами 2017 року і згодом привернули увагу дослідників. Повідомлялося, що вони мають незвичні особливості, зокрема видовжені черепи та руки з трьома пальцями, що спричинило спекуляції та дискусії щодо їхнього походження і, звісно, автентичності.
Колишній прокурор штату Колорадо і нинішній адвокат, який досліджував один з десятка зразків, Джошуа МакДавелл, сказав: "Це не були традиційні людські відбитки пальців".
"Марія", так звана "іншопланетна" мумія, яку оглянули МакДавелл і його колеги, мала відбитки, які не відповідали жодному відомому людському зразку.
"Ми не побачили жодних петельок чи завитків на відбитках пальців рук чи ніг", - сказав він. "Я колишній прокурор. Я адвокат у кримінальних справах. Я бачив багато відбитків пальців. І це були не класичні відбитки пальців. Відбитки пальців Марії не були схожі на людські".
Він сказав, що було б "вкрай передчасно" робити будь-які остаточні заяви про фігури, знайдені в перуанській пустелі.
Однак у січні експерти-криміналісти з прокуратури Перу відкинули будь-які припущення про їхнє позаземне походження.
"Висновок простий: це ляльки, зібрані з кісток тварин із цієї планети з використанням сучасних синтетичних клеїв, отже, вони не були зібрані за доіспанських часів", — сказав археолог-криміналіст Флавіо Естрада, який керував аналізом на початку цього року. "Вони не іншопланетяни, вони не прибульці".
Нагадаємо, вчені можуть стати на крок ближче до остаточного доказу існування іншопланетян завдяки новій технології. Все може змінитися з появою найбільшої у світі науково-дослідної програми Breakthrough Listen.
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