"Мумії іншопланетян" у Перу: сканування відбитків пальців не виявило жодних людських зразків – фото

Колишній прокурор штату Колорадо дослідив один з десятка зразків і зробив декілька цікавих висновків.

Аналіз відбитків пальців суперечливих перуанських "мумій прибульців" показав, що вони не є людьми.

Про це повідомляє Daily Mail.

У січні судово-медичні експерти прокуратури Перу заявили, що об'єкти, знайдені в регіоні Наска, були зроблені з паперу, клею, металу, людських і тваринних кісток.

Вони нібито були знайдені місцевими фермерами 2017 року і згодом привернули увагу дослідників. Повідомлялося, що вони мають незвичні особливості, зокрема видовжені черепи та руки з трьома пальцями, що спричинило спекуляції та дискусії щодо їхнього походження і, звісно, автентичності.

Колишній прокурор штату Колорадо і нинішній адвокат, який досліджував один з десятка зразків, Джошуа МакДавелл, сказав: "Це не були традиційні людські відбитки пальців".

"Мумії іншопланетян" у Перу / Фото: This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies

"Марія", так звана "іншопланетна" мумія, яку оглянули МакДавелл і його колеги, мала відбитки, які не відповідали жодному відомому людському зразку.

"Ми не побачили жодних петельок чи завитків на відбитках пальців рук чи ніг", - сказав він. "Я колишній прокурор. Я адвокат у кримінальних справах. Я бачив багато відбитків пальців. І це були не класичні відбитки пальців. Відбитки пальців Марії не були схожі на людські".

"Мумії іншопланетян" у Перу / Фото: This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies

"Мумії іншопланетян" у Перу / Фото: This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies

Він сказав, що було б "вкрай передчасно" робити будь-які остаточні заяви про фігури, знайдені в перуанській пустелі.

Однак у січні експерти-криміналісти з прокуратури Перу відкинули будь-які припущення про їхнє позаземне походження.

"Висновок простий: це ляльки, зібрані з кісток тварин із цієї планети з використанням сучасних синтетичних клеїв, отже, вони не були зібрані за доіспанських часів", — сказав археолог-криміналіст Флавіо Естрада, який керував аналізом на початку цього року. "Вони не іншопланетяни, вони не прибульці".

"Мумії іншопланетян" у Перу / Фото: This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies

Нагадаємо, вчені можуть стати на крок ближче до остаточного доказу існування іншопланетян завдяки новій технології. Все може змінитися з появою найбільшої у світі науково-дослідної програми Breakthrough Listen.

Читайте також: