"Мумії іншопланетян" у Перу: усередині тіл знайшли "міжгалактичні мобільні телефони"

В "іншопланетних мумій" з Перу, сканування відбитків пальців яких не виявило жодних людських зразків, всередині тіл були засоби для зв’язку, схожі на мобільні телефони.

Про це повідомляє Daily Star.

Уфолог і суперечливий журналіст Хайме Моссан каже, що вчені виявили, що таємничим трупам було імплантовано рідкісні метали та сплави у груди. Він вважає, що це можуть бути міжгалактичні пристрої, які використовуються для зв'язку у космосі.

Одним із з'єднань є рідкісний метал під назвою осмій, який потенційно смертельний для людей. Мексиканець Моссан сказав: "Я вважаю, що це пристрій для зв'язку. Я не знаю, як воно працює, але експертам доведеться заглибитись, щоб зрозуміти, чому вони поміщають це всередину тіла. Я припускаю, що це було для здоров'я, для зв'язку чи щось на зразок мобільного телефону. Метал зроблений з осмію, який використовується для телекомунікацій та супутників у космічній сфері. Це дуже рідкісний метал. Його важко знайти, він дуже, дуже дорогий, і, крім того, він дуже токсичний. Якщо людина має його всередині, це може призвести до серйозної травми або, можливо, навіть вбити її. Тому важко зрозуміти, чому вони це зробили. Якщо ви збираєтеся створити таку містифікацію, ви збираєтеся покласти всередину дуже рідкісний метал?".

"Мумії іншопланетян" у Перу / Фото: This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies

Вчені зараз перевіряють тіла, які, як стверджує Моссан, він знайшов захованими в печері в Наську, Перу, 2017 року, в судово-медичних лабораторіях. Було заявлено, що багатовікові "іншопланетяни" з подовженими черепами мають "30% невідомої" ДНК.

Однак скептики відкинули їх як містифікацію та вважають, що вони могли бути зроблені з використанням різних частин тварин. Але Моссан наполягає, що склад тіла істоти призводить до "можливості, що це ще звідкись або було створено кимось іншим".

"Мумії іншопланетян" у Перу / Фото: This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies

Моссан разом із режисерами-розслідувачами Сереною Д.С. та Майклом Маццолою знімають наукові зонди для документального фільму. Майкл сказав: "Моє перше враження від спостереження за цими істотами полягає в тому, що ці тіла є новим видом, раніше невідомим людству. Це велике відкриття для людства. Для мене зовсім дивно, що ці відкриття були проігноровані, відкинуті та висміяні; замість того, щоб вважатися найбільшою історією у світі науки. Люди завжди прагнуть посилатися на якусь теорію змови, щоб пояснити, чому сталася якась несправедливість. Але на мій досвід, вам не потрібна теорія змови, коли людської слабкості чи невдачі буде достатньо".

Попри заяви про те, що іншопланетяни не існують, та інші заяви про те, що вони існують, багато в чому залишається загадкою, яку Моссан намагається розгадати.

Нагадаємо, вчені розгадали таємницю мумії, що кричить. Раніше дослідники вважали, що моторошний вираз обличчя мумії з'явився внаслідок неякісно виконаної муміфікації, але нове дослідження припускає, що це не так.

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