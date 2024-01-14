"Мумії іншопланетян" у Перу: вчені з'ясували, що це насправді

Пара "іншопланетних мумій", які загадково з’явилися в аеропорту столиці Перу в жовтні минулого року, мають цілком земне походження.

Про це йдеться у науковому аналізі, передає Reuters.

Під час пресконференції в Лімі експерти описали два невеликих екземпляри як людиноподібні ляльки, які, ймовірно, були створені як з людських, так і з тваринних частин. Також було проаналізовано окрему руку з трьома пальцями, яка, як вважають, походить з перуанського регіону Наска, і експерти виключили будь-який зв’язок з інопланетним життям.

"Це - не іншопланетяни. Це ляльки, зроблені з кісток тварин з нашої планети, з'єднаних між собою сучасним синтетичним клеєм", – сказав археолог Флавіо Естрада.

"Це повністю вигадана історія", – додав Естрада.

Нагадаємо:

У Конгресі Мексики відбулися другі слухання у справі про дві нелюдські мумії, знайдені в Перу, яким, як стверджували раніше, 1000 років. Уфолог Хайме Мауссан привів із собою на слухання вчених, які заявили, що ці тіла належать справжнім живим істотам.

У вересні 203 року Мауссан уже представляв у Конгресі тіла двох дивних гуманоїдних істот зростом 1 метр, які мають дуже худі тіла, сіру шкіру, великі голови та три пальці на руках і ногах.

Дослідники заявили, що не було абсолютно ніякого людського втручання у фізичне та біологічне формування цих істот, і водночас вони, найімовірніше, мають земне походження.

Хоча Мауссан твердо відстоював свої докази того, що дві мумії дивних істот справжні, презентація зазнала критики з боку багатьох експертів, які знову назвали це містифікацією.

Минулого разу під час представлення "іншопланетян" у Конгресі Мексики Мауссан заявив, що ці мумії не є частиною земної еволюції, а також що їх знайшли не на місці аварії НЛО.

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