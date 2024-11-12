"Мумії іншопланетян": у США проведуть розслідування, яке розставить всі крапки над "і" (фото)

Трипалі муміфіковані істоти були виявлені в печері в Перу і були предметом численних суперечок щодо їхнього походження - тепер у цій справі нарешті можуть поставити крапку.

"Іншопланетні мумії" з Перу досліджуватимуть у США після нової знахідки, щоб "розставити всі крапки над "і".

Про це повідомляє Daily Star.

Трипалі муміфіковані істоти були виявлені в печері в Перу і були предметом численних суперечок щодо їхнього походження – тепер у цій справі нарешті можуть поставити крапку.

На презентації, яка відбулася в суботу, 9 листопада, комітет підтримав пропозицію, яка означає, що їхні вчені працюватимуть разом з американськими над дослідженням ймовірних іншопланетних істот. Перуанський конгресмен Герман Такурі організував у Конгресі Республіки Перу публічні слухання під назвою "Трипалі істоти Наска", щоб обговорити можливе існування іншопланетян і "тридактильних мумій" або "гуманоїдів", виявлених в Наска.

Часто звані тридактилями Наска на честь регіону в Перу, де вони, як вважають, були знайдені в печері, вони спричинили суперечки в усьому світі щодо їхньої автентичності.

Знайдено нову перуанську мумію прибульця / Фото: Jam Press

Напередодні зустрічі журналіст і уфолог Джойс Мантіла говорив про своє бажання домогтися, щоб комітет погодився дозволити досліджувати прибульців широкому загалу. Він описав знахідку як "одне з найважливіших відкриттів не лише в історії Перу, але й у світовій історії".

Тепер здається, що комісія втілила цю мрію в життя, як заявив конгресмен Такурі: "Існує бажання об'єднати досвід і професіоналізм з різних секторів і дати простір для продовження розслідувань. Якщо в результаті цих розслідувань виявиться, що це не так, або що це так, наука скаже нам".

"Мумії іншопланетян" у Перу / Фото: This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies

Президент Едгард Реймундо повідомив, що перуанські вчені працюватимуть разом з американськими для проведення спільного дослідження.

"Це спільне дослідження означає докласти всіх зусиль, щоб викласти факти, особливо у випадку нових відкриттів", - сказав він. "А для цього необхідно провести наукове дослідження. І, звичайно, це має бути наукове дослідження з нашими перуанськими вченими у співпраці з перуанськими установами, чи то університет, чи то Державне міністерство, чи то Міністерство культури, а також інші установи, такі як Copesco та інші. Тож я дуже задоволений, я не знаю багато про цю тему, але у мене є свої нахили, про які я вам не скажу, але що нам дійсно потрібно, так це щоб вона була завершена, сподіваюсь, спільними дослідженнями".

Нагадаємо, раніше експерти зробили приголомшливу знахідку під час розтину тіл "мумій іншопланетян" із Перу. Вони побачили кістки та дивні металеві конструкції.

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