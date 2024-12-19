Мумії із золотими язиками: в Єгипті зробили унікальну археологічну знахідку

Поміщення золотих язиків у мумії, за віруваннями, допомагало померлим спілкуватися в загробному житті.
Археологи виявили 13 мумій із золотими язиками та нігтями на кладовищі стародавнього міста Оксірінх, що датуються періодом Птолемеїв (304-30 рр. до н.е.).
Загалом знайдено 52 мумії, серед яких одна мала два золотих язики, а інша – нігті, вкриті золотими пластинами, повідомляє Live Science
Золото у стародавньому Єгипті символізувало “плоть богів”. Поміщення золотих язиків у мумії, за віруваннями, допомагало померлим спілкуватися в загробному житті. Професор єгиптології Американського університету в Каїрі Саліма Ікрам припускає, що це могло бути своєрідною традицією у бальзамувальних практиках Оксірінха.
Крім мумій, під час розкопок знайдено 29 амулетів у формі жуків-скарабеїв і єгипетських божеств, таких як Гор, Тот та Ісіда. Також археологи виявили настінний розпис, що зображує власника гробниці Вен-Нефера у супроводі єгипетських богів.
“Якість картин вражає своєю деталізацією, а фарби виглядають напрочуд свіжими”, — зазначив єгиптолог Франческо Тірадрітті з Університету Д’Аннунціо в К’єті-Пескара.
Ця знахідка ще раз підтверджує багатство та унікальність традицій стародавнього Єгипту, відкриваючи нові аспекти їхніх поховальних обрядів.
Нагадаємо, археологиня, яка займалася пошуками давно втраченої гробниці Клеопатри VII, зробила "важливе" відкриття в місці, яке, ймовірно, є останнім притулком легендарної цариці.
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