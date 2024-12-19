Мумії із золотими язиками: в Єгипті зробили унікальну археологічну знахідку

Поміщення золотих язиків у мумії, за віруваннями, допомагало померлим спілкуватися в загробному житті.

Археологи виявили 13 мумій із золотими язиками та нігтями на кладовищі стародавнього міста Оксірінх, що датуються періодом Птолемеїв (304-30 рр. до н.е.).

Загалом знайдено 52 мумії, серед яких одна мала два золотих язики, а інша – нігті, вкриті золотими пластинами, повідомляє Live Science

Золото у стародавньому Єгипті символізувало “плоть богів”. Поміщення золотих язиків у мумії, за віруваннями, допомагало померлим спілкуватися в загробному житті. Професор єгиптології Американського університету в Каїрі Саліма Ікрам припускає, що це могло бути своєрідною традицією у бальзамувальних практиках Оксірінха.

Крім мумій, під час розкопок знайдено 29 амулетів у формі жуків-скарабеїв і єгипетських божеств, таких як Гор, Тот та Ісіда. Також археологи виявили настінний розпис, що зображує власника гробниці Вен-Нефера у супроводі єгипетських богів.

Артефакти з гробниці Вен Нефера

“Якість картин вражає своєю деталізацією, а фарби виглядають напрочуд свіжими”, — зазначив єгиптолог Франческо Тірадрітті з Університету Д’Аннунціо в К’єті-Пескара.

Настінний розпис, що зображує власника гробниці Вен-Нефера

Ця знахідка ще раз підтверджує багатство та унікальність традицій стародавнього Єгипту, відкриваючи нові аспекти їхніх поховальних обрядів.

Нагадаємо, археологиня, яка займалася пошуками давно втраченої гробниці Клеопатри VII, зробила "важливе" відкриття в місці, яке, ймовірно, є останнім притулком легендарної цариці.