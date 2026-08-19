Мумії складали одну на одну: що археологи знайшли у стародавній гробниці Єгипту

Мумії. Фото: Universidad de La Laguna / Jared Carballo-Pérez.

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Археологи дослідили давньоєгипетську гробницю, яку використовували для поховань упродовж кількох століть. Знахідки показали, що з часом традиція змінювалася: якщо спочатку для померлих відводили окреме місце, то пізніше мумії почали розміщувати дедалі щільніше і навіть одну над одною.

Про це повідомило видання Archaeology News.

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Йдеться про гробницю TT 209 у Фіванському некрополі неподалік Луксора. Особливу увагу археологів привернула камера 3, де поховання належать до різних історичних періодів. Завдяки цьому вчені змогли простежити, як одне й те саме приміщення пристосовували для нових поховань упродовж кількох століть.

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У камері науковці нарахували 16 муміфікованих людей та одну мумію собаки. Щонайменше ще чотири люди були представлені останками, знайденими у порушених шарах. Серед інших знахідок — труни, амулети, посудини та предмети, пов’язані з похованнями.

Часовий діапазон знахідок виявився значним. Найдавніші останки датують XXV династією — приблизно 754–656 роками до н. е. Найпізніші поховання належать уже до Птолемеївського періоду, який завершився 30 року до н. е.

Як змінювалися поховання

На ранньому етапі кожному померлому відводили окреме місце в камері та клали тіло до труни. Деякі небіжчики мали поховальні сітки, амулети й коштовні речі. Серед знахідок також було чимало фінікійських амфор, які науковці пов’язують із високим статусом частини похованих.

Наприкінці XXV династії спосіб використання камери почав змінюватися. Нові поховання вже влаштовували у вільних проміжках між попередніми, тому мумії опинялися дедалі ближче одна до одної.

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Археологи помітили й іншу зміну. У найдавніших похованнях руки померлих були витягнуті, тоді як у пізніших з’явилися мумії зі складеними руками.

За перського панування вільного простору використовували ще інтенсивніше: нові мумії почали вкладати поверх тих, що вже лежали в камері. Подібне розміщення зафіксували приблизно у двох третинах досліджених відкладень.

Труни водночас перестали визначати, як саме організовували поховальний простір. Для нового тіла шукали місце з огляду на попередні поховання, стіни, підлогу та шари осаду, що вже накопичилися всередині.

За Птолемеївського періоду мумії розташовували ще щільніше. В одному місці археологи знайшли одразу чотири людські мумії, складені одна над одною, а разом із ними — муміфікованого собаку. Людей поховали без трун. Поруч стояли вертикально встановлені глечики, яких у давніших похованнях камери дослідники не виявили.

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Мумії. Фото: Universidad de La Laguna / Jared Carballo-Pérez.

Муміфікований собака серед людських поховань

Мумія собаки лежала безпосередньо над останками чоловіка та жінки. Науковці припускають, що таке розташування тварини могло мати зв’язок із давньоєгипетськими уявленнями про шлях померлих до потойбіччя.

Ще однією рисою пізніших поховань стало положення рук. У частини мумій вони були схрещені на грудях — єгиптологи називають це позою Осіріса.

«Дослідження стверджує, що пізніші відкладення не слід розглядати як прості купи тіл. Кожне нове поховання, схоже, реагувало на вже наявні останки. Попередні тіла та предмети формували доступний простір, тоді як пізніші поховання знову змінювали його розташування», — йдеться в статті.

Водночас відновити всю історію TT 209 до найменших деталей неможливо. Після поховань до камери потрапляла вода, всередині виникали пожежі, а згодом туди проникали люди. Через це частина останків і предметів змістилася зі своїх первісних місць.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «прокляття мумії» може приїхати звичайною поштовою посилкою. Вчені дослідили муміфіковані останки, які продають онлайн, і попередили про небезпечні грибки та інші мікроорганізми.

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