Мурахи без самців і робочих: вчені описали унікальний вид

Вид мурах Temnothorax kinomurai став справжньою сенсацією для науковців. Ці комахи, ендемічні для Японії, не мають ані робочих особин, ані самців — у колонії живуть лише королеви, які розмножуються безстатевим шляхом.

Про це пише Oddity Central.

На відміну від більшості мурашиних суспільств, де робочі виконують ключові функції для виживання колонії, T. kinomurai існують без традиційної соціальної структури. Королеви відкладають незапліднені яйця, з яких з’являються генетичні клони — процес, відомий як партеногенез.

Підозри щодо такого способу розмноження існували десятиліттями, однак остаточне підтвердження надала міжнародна команда дослідників. У лабораторних умовах вони виростили потомство з 43 яєць, відкладених королевами, та зафіксували повну відсутність самців у наступному поколінні.

Ще однією особливістю виду є його паразитичний спосіб життя. За даними дослідження, T. kinomurai проникають у колонії близькоспорідненого виду Temnothorax makora, знищують їхню королеву та частину робочих особин, а тих, що залишилися, використовують для догляду за власним потомством.

Науковці вважають, що цей вид міг еволюціонувати від предка із соціально-паразитичним способом життя, поступово втративши власних робочих і самців та перейшовши до повного партеногенезу як механізму виживання.

Доктор Юрген Хайнц з Університету Регенсбурга зазначив, що T. kinomurai демонструють принципово нову модель соціальної організації. За його словами, це може бути крайнім етапом еволюції соціального паразитизму, який підкреслює виняткову гнучкість життєвих стратегій соціальних комах.

Відкриття додає новий вимір до розуміння еволюції мурашиних суспільств і ставить під сумнів усталені уявлення про обов’язковість робочих і самців для існування колонії.

