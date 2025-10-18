Мурахи / © Pixabay

Мурахи вміють не лише працювати злагоджено, а й захищати свої колонії від епідемій. Нове дослідження Брістольського університету показало, що ці комахи змінюють архітектуру своїх гнізд, коли стикаються з мікробами чи патогенами. Це допомагає зменшити ризик поширення хвороб усередині спільноти.

Про це повідомило видання phys.org.

Робота стала першим підтвердженим випадком, коли тварини, крім людини, свідомо змінюють середовище проживання для зниження рівня зараження. Вчені виявили, що мурахи, які зазнали впливу хвороб, будують гнізда з ширшими входами, меншою кількістю прямих переходів між камерами та чіткішим розмежуванням внутрішніх зон. Така структура допомагає ізолювати потенційно заражених особин і зменшує шанси передавання інфекції.

Команда під керівництвом доктора біологічних наук Люка Лекі провела експеримент із двома групами по 180 мурах. Колонії розмістили у контейнери з ґрунтом, щоб вони почали рити гнізда. Через добу до кожної групи додали ще 20 мурах, і одну з них піддали впливу спор грибка. Після цього спостереження тривало ще шість днів.

За допомогою мікро-КТ — сучасної технології тривимірного сканування — дослідники відстежували процес будівництва і створювали 3D-моделі мурашників. Потім вони провели комп’ютерні симуляції поширення хвороб у різних типах гнізд. Результати показали, що модифіковані колонії знижували ризик зараження навіть у разі високої концентрації збудників.

Мурахи також використовують низку поведінкових стратегій для захисту — прибирають грибкові спори, дезінфікують одна одну спеціальною отрутою, а хворі особини часто самоізолюються від решти. У поєднанні з архітектурними змінами це формує своєрідний «соціальний імунітет» колонії.

Науковці припускають, що результати дослідження можуть стати в пригоді й людям. Як і мурашники, міста є складними просторовими системами, у яких важливо зберігати баланс між відкритістю руху ресурсів і контролем над поширенням хвороб.

