Музика здатна викликати в людини сильні емоції / © Фото з відкритих джерел

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Знайома мелодія може за кілька секунд повернути людину в дитинство, змусити усміхнутися або раптово викликати сум. Іноді для цього не потрібні навіть слова: достатньо кількох нот, певного ритму чи несподіваної зміни гармонії. Але чи існують музичні сигнали, які однаково зрозумілі всім людям, незалежно від того, де вони народилися?

На це запитання у рубриці Last Word журналу New Scientist відповів композитор та професор Університету Бристоля Майкл Еллісон, який досліджує взаємодію західної та близькосхідної музичних традицій.

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Чому від музики виникають мурашки

Музика впливає на мозок не так, як звичайний шум. Під час прослуховування він постійно намагається передбачити, яка нота пролунає наступною, коли зміниться мелодія та чим завершиться музична фраза. Коли композитор виправдовує наші очікування або несподівано пропонує особливо вдале продовження, це може викликати сильне задоволення.

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У 2011 році дослідники зафіксували, що під час прослуховування музики, яка викликає сильні емоції, у мозку виділяється дофамін — нейромедіатор, пов’язаний із системою винагороди. Робота, опублікована в журналі Nature Neuroscience, також показала, що різні ділянки мозку активніше працюють під час очікування музичної кульмінації та в момент найсильнішого емоційного переживання.

Саме тому улюблена композиція іноді викликає фізичну реакцію: прискорюється серцебиття, шкірою пробігають мурашки, а від особливо зворушливого фрагмента можуть навіть навернутися сльози.

Чому мажор не завжди веселий, а мінор — сумний

На емоційне сприйняття музики впливають темп, висота звуків, ритм, тембр інструментів і гармонія. Швидкі та гучні мелодії часто нагадують схвильовану людську мову, тоді як повільні й тихі можуть асоціюватися зі спокоєм або сумом.

У західній музичній традиції особливо поширене уявлення, що мажор звучить радісно, а мінор — сумно. Однак це не універсальний закон. Майкл Еллісон звертає увагу, що навіть у західній музиці мажорна тональність не гарантує веселого настрою, а мінорна не обов’язково звучить похмуро. Як приклади він наводить квартет Бетховена ор. 59 №3 та пісню Happy Фаррелла Вільямса.

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Цю залежність перевірили й у спеціальному експерименті. У дослідженні, опублікованому в журналі PLOS ONE, порівнювали реакції британців і представників двох народів із північного Пакистану — кхо та калашів. Виявилося, що люди, незнайомі із західними музичними традиціями, не обов’язково сприймали мажор і мінор так само, як британські учасники. Звичний поділ на веселу та сумну тональності значною мірою залежав від культурного досвіду.

Чи існують емоції, зрозумілі всім людям

Попри культурні відмінності, деякі музичні сигнали люди розпізнають подібно. Наприклад, у дослідженні 2009 року науковці порівняли реакції західних слухачів і представників народу мафа з Камеруну, які раніше не були знайомі з музикою один одного. Учасники з обох груп могли розпізнавати радість, сум і страх у західних музичних фрагментах частіше, ніж це можна було б пояснити випадковістю.

Результати дослідження в журналі Current Biology свідчили, що певні емоційні сигнали музики можуть бути зрозумілими навіть людям із зовсім іншим культурним досвідом.

Ще масштабнішу роботу провели дослідники зі США та Китаю. Понад 2800 учасників прослухали 2168 музичних фрагментів, оцінюючи почуття, які вони викликали. Науковці виявили 13 типів переживань, які були подібними в обох культурах: від радості, спокою та смутку до тривоги, мрійливості й відчуття тріумфу. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Отже, музика справді має спільні для людей емоційні механізми, але конкретне значення мелодій залежить від звичок, традицій та особистих спогадів. Одна й та сама композиція може викликати зовсім різні асоціації — і це не робить чиєсь сприйняття неправильним.

Як музика впливає на пам’ять, настрій і роботу мозку

Музичні переживання можуть залишатися з нами значно довше, ніж триває сама композиція. Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили, що музика здатна впливати на наші спогади: найкраще деталі зберігалися тоді, коли емоційна реакція слухача була помірною. Надто сильні або слабкі переживання, навпаки, погіршували пам’ять на подробиці. Саме тому емоційний відгук на музику може змінювати те, що ми запам’ятовуємо.

Виявилося, що певний ритм і тривалість музики можуть допомагати заспокоїти мозок. У дослідженні за участю 144 дорослих, які вже приймали препарати від тривоги, перевіряли спеціально створені композиції з аудіоритмічною стимуляцією. Найпомітніше зниження тривожності зафіксували після 24 хвилин прослуховування, а 36-хвилинний сеанс додатково зменшував негативні емоції.

А іноді знайомі пісні не виходять із голови і музика продовжує звучати навіть тоді, коли навколо повна тиша. Короткі уривки пісень, які мимоволі повторюються в голові, називають «вушними хробаками». Фінські дослідники з’ясували, що понад 90% людей стикаються з цим явищем щонайменше раз на тиждень, а близько 60% — щодня. Водночас такі нав’язливі мелодії можуть займати частину робочої пам’яті та заважати зосередитися на інших завданнях.

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