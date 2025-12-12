"Мутанти" мимоволі: як природа намагається врятувати білих ведмедів від вимирання

Білі ведміді мутують через зміни клімату / © Reuters

Прогнози для королів Арктики невтішні: вчені вважають, що понад дві третини білих ведмедів можуть зникнути до 2050 року, а до кінця століття вид може вимерти повністю. Причина — танення морської криги, яку хижаки використовують як платформу для полювання на тюленів. Однак нове дослідження дає слабку надію: ведмеді почали мутувати, щоб пристосуватися до нових умов.

Про це пише The Daily Mail.

Гени, що «стрибають»

Дослідники з Університету Східної Англії проаналізували зразки крові ведмедів з двох регіонів Гренландії: холодного північного сходу та значно теплішого південного сходу.

Виявилося, що у «південних» ведмедів значно активніші так звані «стрибаючі гени» (транспозони). Це ділянки ДНК, які можуть переміщатися геномом, вмикаючи або вимикаючи певні функції організму.

«Вони копіюють себе і вільно „стрибають“, і вони частіше роблять це, коли тварина перебуває у стресі — у цьому випадку, коли їй дуже спекотно або вона голодує», — пояснила авторка дослідження доктор Еліс Годден.

Перехід на «дієту»

Ці генетичні зміни впливають на метаболізм тварин. Зокрема, вчені помітили зміни в генах, пов’язаних із переробкою жиру.

Це означає, що ведмеді на південному сході повільно адаптуються до зміни раціону. Якщо раніше вони їли переважно жирних тюленів, то тепер, коли криги немає і полювання ускладнене, їм доводиться переходити на грубішу рослинну їжу або шукати інші джерела харчування на суші.

Чи врятує це вид

Доктор Годден називає це відкриття «променем надії». Природа демонструє дивовижну здатність до виживання.

«За умови, що ці білі ведмеді зможуть знайти достатньо їжі та партнерів для розмноження, це свідчить про те, що вони потенційно можуть пережити цей новий складний клімат», — каже вчена.

Проте генетична адаптація — це не панацея. Арктика нагрівається вдвічі-втричі швидше за решту планети. Тому вчені наголошують: мутації можуть виграти ведмедям трохи часу, але без скорочення викидів вуглецю та зупинки глобального потепління їхня доля залишається під загрозою.

