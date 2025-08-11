Мутанти, що живляться радіацією: вчені виявили життя там, де його взагалі не має бути

Вчені виявили мікроорганізми, що викоритовують радіацію, як джерело енергії

Нещодавнє відкриття вчених Університету Айдахо здивувало дослідників усього світу. За допомогою дронів, оснащених спектрометрами, вони виявили життя в одному з радіоактивних озер США, що виникли внаслідок «ядерних перегонів» часів холодної війни. Ці мікроорганізми-мутанти не тільки вижили в екстремальних умовах радіоактивного забруднення, але й активно розмножуються.

За інформацією видання La Grada Online, ці форми життя мають характеристики, схожі на чорнобильські гриби.

Життя там, де його не мало бути

Протягом десятиліть після Другої світової війни в США відбувалися ядерні випробування, що призвели до забруднення цілих регіонів. Деякі озера та водойми використовувалися для охолодження реакторів і зберігання радіоактивних відходів, що зробило їх непридатними для життя. Дослідники не сподівалися знайти в них щось живе, адже іонізуюче випромінювання зазвичай руйнує ДНК, пошкоджує клітинні мембрани та робить розмноження неможливим.

Проте, на здивування вчених, їхні датчики зафіксували вночі викиди біомаси. Через кілька місяців збору даних вони дійшли висновку, що в озері існують фотосинтетичні мікроорганізми, які не просто вижили, а процвітають.

Мутанти, що живляться радіацією

Виявлені організми схожі на радіотрофні гриби Чорнобиля, здатні поглинати та метаболізувати радіацію як джерело енергії. Вони використовують темні пігменти, такі як меланін, перетворюючись на своєрідні «мутантні сонячні панелі».

Це відкриття має величезне значення для багатьох галузей. У біотехнології ці організми вже вивчають як джерело природних антиоксидантів та модель генетичного відновлення. Крім того, вони можуть стати джерелом натхнення для розробки нових вакцин.

З іншого боку, в астробіології це відкриття змушує переглянути поняття «придатний для життя». Вчені припускають, що ці мікроорганізми можуть дати відповіді, як життя може існувати на планетах з високим рівнем радіації, наприклад, на Марсі.

Нагадаємо, вчені зробили роги носорогів «радіоактивною зброєю». Науковці сподіваються, що знайшли спосіб виявляти контрабанду рогів носорогів.