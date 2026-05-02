“Ми просто прилипли до ілюмінаторів”: що побачили астронавти на темному боці Місяця

Астронавти місії Artemis II побачили темний бік Місяця

Реклама

Четверо астронавтів місії Artemis II — Рід Вайсмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен — здійснили подорож далі в космос, ніж будь-хто до них. Екіпаж стартував 1 квітня і після 10 днів польоту успішно повернувся на Землю, здійснивши, за словами фахівців, «ідеальне приводнення». Головним досягненням місії став обліт зворотного боку супутника Землі.

Про свої враження від цього історичного моменту космічні мандрівники розповіли в ефірі популярного американського ток-шоу The Tonight Show з Джиммі Феллоном.

Дивний Місяць та вогняне повернення

Хоча зворотний бік Місяця часто називають «темним», насправді він отримує навіть більше сонячного світла, ніж той, що бачимо ми. Через явище припливного захоплення супутник завжди обернений до Землі одним боком, тому його протилежна частина залишалася недосяжною для людського ока з нашої планети. Усвідомлення того, як далеко вони зайшли, прийшло до екіпажу досить несподівано.

Реклама

«Це сталося раніше, ніж ми очікували. Ми подивилися на Місяць і подумали: „О, він виглядає дивно“. Під тим кутом ми вперше побачили здалеку частину його зворотного боку, і ми всі просто прилипли до ілюмінаторів», — розповів Джеремі Гансен.

Однак найстрашнішим етапом місії виявився не сам запуск, а шлях додому. За словами Крістіни Кох, процес входження капсули в атмосферу Землі змусив екіпаж неабияк понервувати.

«Повернення на планету — це не жарт… Під час входження в атмосферу ви буквально перетворюєтеся на плазмову кулю і бачите полум’я за кожним вікном», — пояснила астронавтка.

Віра в людство та краса Землі

Для астронавтів цей політ став не лише науковим проривом, а й глибоким філософським досвідом. Віктор Гловер зазначив, що перебуваючи на орбіті, екіпаж постійно розмірковував про те, наскільки красивою є Земля. Він наголосив, що ця місія є здобутком не лише чотирьох людей, а всього світу.

Реклама

«Я думаю, ми всі відчуваємо і намагаємося донести до вас те, як ми це зробили — не ми як екіпаж, а ми як країни та як людство загалом», — зазначив Гловер.

Цю думку підтримав і Джеремі Гансен, зізнавшись, що космічна подорож посилила його віру в людей.

«Ми не завжди робимо великі справи. Ми не завжди залишаємося чесними, але за своєю природою ми створені бути добрими одне до одного. Те, що я побачив, принесло мені більше радості і більше надії на наше майбутнє», — додав Гансен.

Нагадаємо, під час польоту космічний корабель Orion віддалився від Землі приблизно на 400 тисяч кілометрів (252 756 миль). Таким чином, місія Artemis II офіційно перевершила попередній рекорд дальності пілотованого польоту, встановлений астронавтами місії Apollo 13 у 1970 році.

Реклама

Новини партнерів