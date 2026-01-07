Ми випромінюємо світло, доки живі: вчені зробили шокувальне відкриття

Живі істоти випромінюють незвичне світло / © unsplash.com

Дослідники Університету Калгарі та Національної дослідницької ради Канади продемонстрували: живі істоти випромінюють надслабкі спалахи світла — і це світіння зникає після смерті. Експерименти на мишах і рослинах дали докази такого явища, відомого як біофотонне випромінювання.

Про це повідомило видання Science Alert.

Хоча сама ідея «світіння життя» звучить незвично, команда фізика Вахіда Саларі зафіксувала ультраслабкі фотони, які випускають клітини живих тварин і рослин. Після смерті інтенсивність цього світла різко падала, навіть коли температуру тіл штучно підтримували на рівні живого організму.

Для вимірювань використовували високочутливі камери з електронним множенням. Чотирьох мишей поміщали в повністю темну камеру: спершу фіксували випромінювання впродовж години, потім тварин присипляли й продовжували зйомку ще годину. У живих мишей UPE — надслабке фотонне випромінювання — було значно активнішим, ніж після смерті.

Дослідження UPE. Фото: Salari et al., J. Phys. Chem. Lett. , 2025

Подібні результати отримали й на рослинах Arabidopsis thaliana та Heptapleurum arboricola. Коли листя навмисно пошкоджували або обробляли хімічними речовинами, його світіння посилювалось в цих місцях. Це вказує на роль активних форм кисню: клітинний стрес може стимулювати появу біофотонів.

Дослідження UPE. Фото: Salari et al., J. Phys. Chem. Lett. , 2025

Вчені вважають, що такі фотони можуть утворюватися під час реакцій у клітинах — наприклад, коли перекис водню взаємодіє з жирами та білками, провокуючи зміни в їхніх електронах. Хоча випромінювання надзвичайно слабке й не видно людським оком, спеціальна техніка дозволяє його зафіксувати.

Науковці вважають, що у майбутньому цей метод може стати новим інструментом неінвазивного моніторингу стресу й стану тканин.

