"Ми живемо у брехні": астронавт NASA після 178 днів у космосі закликав змінити світогляд
Побачене на орбіті змінило уявлення астронавта про екологію та майбутнє людства.
Колишній астронавт NASA Рон Гаран, який провів на орбіті 178 діб і здійснив понад 2800 обертів навколо Землі, розповів про так званий «ефект огляду», що докорінно змінив його сприйняття глобальних проблем — від економіки до екології.
Про це пише видання UNILAD.
В інтерв’ю медіаплатформі Big Think Гаран пояснив, що «Overview Effect» — це когнітивний зсув, який переживають астронавти, спостерігаючи Землю з космосу як тендітну «блакитну мармурову кулю», захищену надзвичайно тонким шаром атмосфери.
«З вікна МКС я бачив спалахи блискавок, що нагадували вогні папараці, та ауру, яка здавалася настільки близькою, що її можна було торкнутися рукою. Але найголовніше — я побачив разючу тонкість нашої атмосфери, яка відокремлює життя від мертвого вакууму», — зазначив астронавт.
За словами Гарана, головна помилка сучасної цивілізації полягає у хибній системі пріоритетів, де економіка сприймається як головна основа життя, а природа — лише як ресурс. З орбіти, наголосив він, не видно державних кордонів чи економічних показників, натомість чітко проглядається єдина взаємопов’язана біосфера.
Астронавт підкреслив, що такі явища, як глобальне потепління та масове вирубування лісів, є не окремими проблемами, а симптомами глибшої системної кризи, спричиненої відривом людини від планетарної реальності.
На його думку, людству необхідно змінити парадигму розвитку, перейшовши від моделі «економіка — суспільство — планета» до «планета — суспільство — економіка».
Зараз Рон Гаран займається екологічним активізмом і просвітницькою діяльністю, закликаючи світових лідерів і суспільство усвідомити, що захист планети є питанням збереження єдиної системи життєзабезпечення людства.
