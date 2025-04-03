Миші побували у космосі і допомогли ученим зробити важливе відкриття

Учені провели експертимент з мишами на МКС

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Учені з Космічного інституту Blue Marble (BMSIS) відправили групу мишей на Міжнародну космічну станцію. Після повернення тваринок із космічної мандрівки науковцям вдалося з’ясувати, що саме впливає на втрату кісткової маси в астронавтів.

Про це повідомили на сайті Universe Today.

Дослідивши кістки мишей, які 37 днів провели на МКС, за допомогою 3D-томографії високої роздільної здатності, з’ясувалося, що мікрогравітація руйнує скелет не рівномірно.

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Науковці виявили, що стегнові кістки втратили до 18% тканини, але хребет залишився майже неушкодженим. Це дозволило зробити висновок, що втрата кісткової маси відбувається через механічне розвантаження.

«Коли тілу не потрібно боротися з гравітацією, кістки, які раніше несли навантаження, починають економити ресурси», — пояснив керівник команди дослідників Рукмані Кейхілл.

Але найважливішим відкриттям став вплив середовища проживання на стан кісток.

Контрольна група мишей у спеціальних сітчастих вольєрах із 3D-структурою, які імітують природне середовище, не лише зберегла кісткову масу, але й збільшила її. Миші у звичайних клітках показали різке погіршення стану кісток.

Учені прийшли до висновку, що запобігти втраті кісткової тканини в космосі, може допомогти відтворення механічного навантаження на опорні ділянки скелета.

Нагадаємо, раніше науковці з’ясували, що один з видів лишайників здатний вижити в умовах, що імітують марсіанські.