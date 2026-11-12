Миска за 35 доларів виявилася скарбом віком 600 років: її продали у понад 20 тисяч разів дорожче

Миска династії Мін / © Sothebys

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У США звичайна покупка на домашньому розпродажі обернулася справжньою удачею для колекціонера антикваріату. Порцелянова миска, за яку чоловік заплатив лише 35 доларів, виявилася рідкісним китайським артефактом віком понад 600 років. Згодом її продали на аукціоні за 721 800 доларів.

Про це повідомило видання Indian Defence Review.

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Незвичайна історія розпочалася 2020 року неподалік міста Нью-Гейвен у штаті Коннектикут. Невідомий колекціонер помітив на розпродажі невелику білу миску із синіми візерунками. Запідозривши, що посудина може мати історичну цінність, він придбав її за 35 доларів, навіть не намагаючись знизити ціну.

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Пізніше покупець надіслав фотографії знахідки фахівцям аукціонного дому Sotheby’s. Після дослідження експерти встановили, що миску виготовили в Китаї на початку XV століття, за правління імператора Юнле, який очолював династію Мін від 1403 до 1424 року.

З’ясувалося, що це надзвичайно рідкісний зразок порцеляни, створеної для імператорського двору. У світі відомо лише шість інших подібних посудин, більшість із яких зберігаються в музеях.

Діаметр знахідки становить приблизно 16 сантиметрів. Її поверхню прикрашають витончені кобальтово-сині малюнки із зображеннями лотосів, півоній, хризантем та інших рослин. За словами експертів, форма, глазур і техніка розпису відповідають традиціям китайських майстрів початку XV століття.

Попри понад шість століть історії, миска збереглася у дуже хорошому стані. Фахівці виявили лише невеликий скол, незначну деформацію краю та сліди зношення.

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Скільки вдалося заробити на старовинній мисці

17 березня 2021 року знахідку виставили на аукціон Sotheby’s у Нью-Йорку. Спочатку її вартість оцінювали у 300–500 тисяч доларів, однак зацікавленість колекціонерів виявилася значно більшою.

За рідкісний артефакт змагалися четверо учасників, які загалом зробили 15 ставок. У результаті ціна з молотка сягнула 580 тисяч доларів, а з урахуванням аукціонної комісії остаточна сума продажу становила 721 800 доларів.

Таким чином, миску продали більш ніж у 20 тисяч разів дорожче, ніж за неї спочатку заплатили.

Водночас історія старовинної посудини залишається загадкою. Дослідникам так і не вдалося встановити, яким чином рідкісний виріб, створений для китайського імператорського двору, опинився на звичайному домашньому розпродажі у США.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що археологи виявили в давньоєгипетській гробниці поховання десяти муміфікованих крокодилів, яких, імовірно, принесли в жертву богу Собеку.

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