Мисливці на пінгвінів зазнали кораблетрощі: що знайшли археологи через 150 років

Експедиція мисливців на пінгвінів завершилася кораблетрощею: що знайшли археологи через 150 років / © pexels.com

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Археологи виявили на острові Ісла-де-лос-Естадос біля південного узбережжя Патагонії сліди тимчасового поселення XIX століття. Дослідники припускають, що тут могли жити члени екіпажу судна «Еспора», яке зазнало аварії 1873 року.

Про це повідомило видання IFLScience.

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Тоді експедицію очолював відомий аргентинський моряк Луїс П’єдра Буена. Команда на шхуні-бригу «Еспора» прямувала до острова, щоб полювати на пінгвінів заради їхнього жиру.

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На шляху судну необхідно було пройти протоку Ле-Мер, відому сильними вітрами та небезпечними течіями. Однак «Еспора» затонула в затоці Лакруа в районі затоки Франкліна.

За розповіддю П’єдри Буени, після кораблетрощі моряки залишилися на острові та почали будувати невеликий імпровізований човен. На ньому екіпаж зрештою зміг дістатися Пунта-Аренаса в Чилі.

Що знайшли дослідники

У січні 2026 року науковці обстежили затоку Франкліна та виявили там залишки кораблетрощі XIX століття, а неподалік — сліди короткочасного поселення.

Серед знахідок були три дерев’яні конструкції, які колись могли бути частинами корпусу корабля. Водночас наразі невідомо, чи належали всі вони одному судну. Для встановлення їхнього віку, походження та призначення необхідні подальші дослідження.

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На схилі крутого пагорба археологи також знайшли особисті речі — намистини, ґудзики та пляшку. Крім того, там були морські предмети, зокрема палубна призма та шарнір керма.

На думку авторів дослідження, розташування табору та знайдені предмети можуть свідчити про зв’язок поселення із залишками корабля поблизу. Вони вказують щонайменше на одну морську аварію, після якої люди тимчасово оселилися на Ісла-де-лос-Естадос у XIX столітті.

Дослідники припускають, що знайдені рештки можуть бути пов’язані саме з «Еспорою» та її екіпажем. Однак підтвердити це поки неможливо — ідентифікація судна або суден та з’ясування історії людей, які опинилися на острові, тривають.

Нагадаємо, раніше археологи виявили біля узбережжя Туреччини затонулий корабель, якому 2100 років, на борту якого було знайдено тисячі керамічних посудин: миски, тарілки для риби та таці різних розмірів, які збереглися у надзвичайно хорошому стані.

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