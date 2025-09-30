Мистецтво Льодовикового періоду: археологи знайшли сліди застосування рідкісного пігменту

Наскельні малюнки / Ілюстративне зображення

Археологи виявили застосування рідкісного синього пігменту на доісторичному артефакті в Німеччині. Знахідка, вік якої сягає 13 000 років, є найранішим відомим доказом використання синього кольору в Європі та свідчить про те, що люди Льодовикового періоду мали набагато глибші знання про мінерали, ніж вважалося раніше.

Про це йдеться у статті, опублікованій Cambridge University Press.

Азурит, який виблискує

Коли археологи прибрали бруд з поверхні доісторичного артефакту, знайденого на ділянці Мюльхайм-Дітесхайм у Німеччині, вони помітили надзвичайно рідкісне мерехтіння: частинки глибокого, «електричного синього» кольору.

Синій — один із найрідкісніших відтінків у природі. Навіть сині квіти, птахи та метелики часто використовують оптичні хитрощі, оскільки небагато природних речовин здатні виробляти справжній синій пігмент.

Використовуючи передові методи візуалізації та хімічний аналіз, дослідники встановили, що речовиною на камені був азурит — мінерал міді глибокого синього кольору, який утворюється внаслідок вивітрювання мідної руди. Оскільки місцева геологія річки Рейн-Майн багата на мідь, цілком імовірно, що палеолітичні люди могли збирати цей камінь у місцевих родовищах.

Розширення палітри митців

Раніше вважалося, що синій пігмент почав набувати поширення в житті людей лише близько 4500 років тому, коли стародавні єгиптяни стали першою культурою, яка виготовила синтетичний синій пігмент для прикрашання своїх храмів. Однак крихітні вкраплення азуриту в Німеччині вказують на те, що європейські художники Льодовикового періоду вже шукали цей рідкісний колір, задовго до епохи фараонів.

Співавтор дослідження та археолог з Орхуського університету в Данії доктор Іззі Вішер зазначила, що знахідка кидає виклик уявленням про використання пігментів у Палеоліті.

«Присутність азуриту показує, що палеолітичні люди мали глибокі знання про мінеральні пігменти і могли отримати доступ до набагато ширшої кольорової палітри, ніж ми думали раніше. І вони, можливо, були вибірковими у використанні певних кольорів,» — додала доктор Вішер.

Артефакт, ймовірно, був розмальований не випадково, оскільки на ділянці Мюльхайм-Дітесхайм також знайдено багато доказів того, що люди активно використовували червону та коричневу охру. Це вказує на те, що давні люди мали смак до прикрашання своїх артефактів, а, можливо, і власних тіл, дивовижними кольорами.

На сьогодні це найдавніший приклад використання синього пігменту в Європі. Інші відомі ранні приклади — це сліди блакитно-зеленого пігменту, виявлені на фігурках у Сибіру (віком 19-23 тис. років), та потенційне створення пурпурно-синього пігменту з подрібнених рослин індиго у Грузії (32-34 тис. років тому).

