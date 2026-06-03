На 100 тисяч років: у Фінляндії запускають унікальне сховище ядерних відходів

Ядерні відходи / © qz.com

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Фінляндія наблизилася до запуску першого у світі глибокого геологічного сховища для постійного захоронення відпрацьованого ядерного палива. Йдеться про об’єкт Онкало, який спорудили на глибині 430 метрів у давній корінній породі поблизу атомної електростанції Олкілуото на південному заході країни.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

До кінця червня Фінський центр радіаційної та ядерної безпеки (STUK) має надати фінальну оцінку проєкту. Якщо регулятор схвалить об’єкт, це дозволить отримати ліцензію на експлуатацію та розпочати приймання відпрацьованого ядерного палива.

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Сховище Онкало, назва якого у перекладі з фінської означає «печера», створює компанія Posiva. Будівництво комплексу розпочалося у 2004 році, а загальна вартість проєкту становить близько 1 мільярда євро. Об’єкт призначений для зберігання до 6500 тонн відпрацьованого палива, що утворюється на п’яти діючих атомних реакторах країни.

Передбачається, що радіоактивні відходи поміщатимуть у мідні контейнери, стійкі до корозії, після чого розміщуватимуть у спеціальних свердловинах, пробурених у скельній породі. Додатковий рівень захисту забезпечить бентонітова глина, а після завершення заповнення тунелі герметично закриють залізобетонними конструкціями.

У компанії Posiva стверджують, що така система дозволить надійно ізолювати радіоактивні матеріали щонайменше на 100 тисяч років. В основі проєкту лежить шведська технологія багатобар’єрного захоронення KBS-3.

Генеральний директор оператора АЕС Teollisuuden Voima Філіп Бордар’є повідомив, що запуск сховища можливий наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

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Проєкт уже викликав значний інтерес у світі, адже більшість країн із розвиненою атомною енергетикою поки що використовують лише тимчасові сховища для відпрацьованого палива. У разі успішного завершення всіх процедур Онкало стане першим у світі діючим глибоким геологічним сховищем такого типу.

Водночас питання безпеки подібних об’єктів залишається предметом дискусій. Прихильники називають глибоке геологічне захоронення найефективнішим способом довгострокового зберігання радіоактивних матеріалів, тоді як критики звертають увагу на потенційні геологічні зміни та невизначеність щодо довговічності контейнерів у майбутньому.

Якщо STUK схвалить проєкт і видасть необхідну ліцензію, Онкало може розпочати приймання відпрацьованого ядерного палива наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

Нагадаємо, раніше біля берегів Японії знайшли військовий підводний човен США. Субмарина зникла під час бойової місії у червні 1944 року.

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