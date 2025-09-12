- Дата публікації
На Алясці з’явився новий острів: що показав супутниковий знімок
Площа острова становить близько 5 км². Він виник унаслідок танення льодовиків на південному сході Аляски.
На південному сході Аляски зафіксували появу нового острова. Це стало можливим після того, як льодовик Алсек, що протягом десятиліть відступає, остаточно втратив контакт із невеликою горою Проу-Ноб.
Про це повідомило видання Live Science.
Знімок, зроблений у серпні 2025 року супутником Landsat 9 та опублікований Обсерваторією Землі NASA, показав, що гора тепер повністю оточена прісноводним озером. Раніше льодовик Алсек поділявся на два канали, огинаючи масив суші. Його площа становить близько 5 квадратних кілометрів.
Проу-Ноб, який отримав назву від гляціолога Остіна Поста ще 1960 року через схожість із носом корабля, десятиліттями залишався частиною льодовикового комплексу. На початку ХХ століття Алсек сягав нині відкритого озера і простягався аж до сусідньої гори Гейтвей-Ноб. Проте постійне танення льоду призвело до утворення прогляціальних озер і поступового відокремлення гірських масивів.
Науковці зазначають, що роз’єднання Проу-Ноб із льодовиком відбулося у період між 13 липня та 6 серпня цього року. Це стало прикладом того, як зміна клімату пришвидшує танення льодовиків у регіоні. Минулі роки вже стали рекордними за високими середньорічними температурами, а 2025-й відзначився кількома аномально спекотними місяцями.
