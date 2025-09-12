На Алясці з’явився новий острів: що показав супутниковий знімок

Проу-Ноб на Алясці. Фото: solar-system

На південному сході Аляски зафіксували появу нового острова. Це стало можливим після того, як льодовик Алсек, що протягом десятиліть відступає, остаточно втратив контакт із невеликою горою Проу-Ноб.

Про це повідомило видання Live Science.

Знімок, зроблений у серпні 2025 року супутником Landsat 9 та опублікований Обсерваторією Землі NASA, показав, що гора тепер повністю оточена прісноводним озером. Раніше льодовик Алсек поділявся на два канали, огинаючи масив суші. Його площа становить близько 5 квадратних кілометрів.

Проу-Ноб, який отримав назву від гляціолога Остіна Поста ще 1960 року через схожість із носом корабля, десятиліттями залишався частиною льодовикового комплексу. На початку ХХ століття Алсек сягав нині відкритого озера і простягався аж до сусідньої гори Гейтвей-Ноб. Проте постійне танення льоду призвело до утворення прогляціальних озер і поступового відокремлення гірських масивів.

Науковці зазначають, що роз’єднання Проу-Ноб із льодовиком відбулося у період між 13 липня та 6 серпня цього року. Це стало прикладом того, як зміна клімату пришвидшує танення льодовиків у регіоні. Минулі роки вже стали рекордними за високими середньорічними температурами, а 2025-й відзначився кількома аномально спекотними місяцями.

Нагадаємо, на Алясці вода перетворилася на отруйний коктейль із металів. Риби задихаються, а екосистеми стрімко руйнуються.