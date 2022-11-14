На Apple подали до суду через збирання даних користувачів без дозволу

На Apple подали до суду через масове, незаконне відстеження та збирання даних користувачів.

На американську технологічну корпорацію Apple подали до суду через збирання даних користувачів без дозволу. Стало відомо, що що компанія могла сама збирати дані клієнтів за допомогою додатків Apple, навіть якщо їх клієнти змінили свої налаштування відстеження.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що iPhone та інші пристрої Apple містять налаштування, які нібито вимикають відстеження та обмін інформацією про програму, але технічний гігант продовжує збирати, відстежувати та монетизувати дані навіть після того, як споживачі змінили налаштування та вимкнути обмін даними.

Більшість додатків, які надсилають аналітичні дані до Apple, спільно використовують узгоджені ідентифікаційні номери, що дозволяє Apple відстежувати дії користувачів у своїх службах.

"Завдяки своєму поширеному та незаконному бізнесу з відстеження та збору даних Apple знає навіть найінтимніші та потенційно незручні аспекти використання додатка користувачем – незалежно від того, чи прийме користувач ілюзорну пропозицію Apple зберегти таку діяльність конфіденційною", - йдеться у позові.

Apple поки не коментувала численні запити від журналістів та ЗМІ.

Нагадаємо, з App Store зникли популярні російські застосунки, в Apple назвали причину.

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