На безлюдному острові виявлено срібні монети римських імператорів: знахідка здивувала археологів

Команда археологів з Університету Седертерна в Стокгольмі зробила цікаве відкриття на віддаленому острові в Балтійському морі. Острів, відомий як Готска-Санден, лежить на півдорозі між Швецією та Естонією і має багату на корабельні аварії та піратство історію.

Про це пише Live Science.

Використовуючи металошукачі, команда знайшла два срібних денарії часів Римської імперії на пляжі, позначеному залишками старих вогнищ. Монети належали різним римським імператорам: одна — часів правління Траяна між 98-117 рр. н. е., а інша — Антоніна Пія між 138-161 рр. н. е.

Ця знахідка викликала в археологів не лише захоплення, але й здивування, оскільки вони намагаються визначити, як монети опинилися на віддаленому острові. Відсутність зачіпок ускладнює встановлення джерела походження монет.

Нагадаємо, у Великій Британії за допомогою металошукача знайшли виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської.

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