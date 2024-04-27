На близькій до Землі планеті може існувати життя - сенсаційне відкриття вчених

Астрономи припускають, що на відносно близькій до нас суперземлі під назвою К2-18b може існувати позаземне життя. Виявлену там органічну сполуку можуть виробляти тільки живі організми, вважають учені.

Про це пише Daily Mail.

Планета К2-18b вважається планетою-океаном. Це кам'яниста планета, що має багату на водень атмосферу та океан із рідкої води на поверхні. Принаймні таким собі уявляють астрономи світ, який перебуває на відстані 120 світлових років від нас, на підставі даних спостережень.

Такі планети є дуже поширеними в нашій галактиці. К2-18b за масою важча за Землю, а її діаметр у 2,6 раза більший, ніж у нашої планети. Водночас відносно близька планета-океан перебуває в зоні населеності своєї зірки. Тобто там потенційно може існувати позаземне життя, кажуть вчені.

Раніше вчені виявили схожу на Землю екзопланету, яка обертається навколо зірки того ж типу, що й наше Сонце. Екзопланета заблокована приливними силами своєї зірки, тому один її бік настільки розігрітий, що являє собою море лави.

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