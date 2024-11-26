На британському узбережжі знайшли загадкову істоту з "собачою головою" та плавниками (фото)

Користувачі Мережі вважають, що це може бути русалка.

На узбережжі Норфолка, Велика Британія, виявлено загадкову істоту, яка нагадує "русалку" з гострими зубами та плавниками.

29-річна Кетрін Саббартон-Райт прогулювалася уздовж пляжу Клей біля Салфхауса, коли побачила щось велике на березі. Істота, що мала пухнасте тіло, голову, схожу на собачу, гострі зуби та плавники, вразила її розмірами. Кетрін зазначила, що вона здалася їй розміру великого оленя або невеликої корови, але найбільше привернули увагу зуби — у істоти були ікла. Тіло було значною мірою розкладене, збережена лише частина шкіри та хутра.

На узбережжі Великої Британії знайшли невідому істоту. Фото: Кетрін Саббартон-Райт/Pen News

На узбережжі Великої Британії знайшли невідому істоту. Фото: Кетрін Саббартон-Райт/Pen News

"Я була заінтригована — нечасто зустріти таку велику тварину, хоча тут, у Норфолку, зазвичай можна побачити тварин, мертвих чи живих", — сказала Кетрін.

У намаганні дізнатися більше, сестра Кетрін, ветеринар, поділилася фотографіями в Facebook-групі для натуралістів. Саме там один із користувачів припустив, що це може бути русалка.

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