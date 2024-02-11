На частині Землі зник зв'язок після потужного вибуху на Сонці

Космічний апарат NASA зафіксував появу на Сонці спалах класу Х. Випромінювання, яке досягло Землі, спричинило короткочасне відключення радіозв'язку на двох континентах.

Про це пише Space.

За словами фізика Кіта Стронга, під час спалаху з'явився також корональний викид маси або викид плазми в космос. Але пляма AR3576 не була спрямована на Землю. Якби плазма врізалася в магнітне поле Землі, то це призвело б до появи надзвичайно сильної геомагнітної бурі на планеті. Такі бурі провокують порушення в роботі супутників на орбіті та енергетичної інфраструктури на Землі.

У результаті відбулася іонізація верхніх шарів атмосфери планети, що призвело до короткочасного вимкнення радіозв'язку в Південній Америці, Африці та над південною частиною Атлантичного океану.

Раніше вчені помітили, що на Сонці з'явилися загадкові петлі після дуже потужного спалаху.

Також вчені заявили, що поступове віддалення планети від Сонця вплине надалі на клімат на Землі. Це пов'язано з тим, що кількість сонячного світла поступово знижуватиметься. Зокрема, астроном Браян ДіДжорджіо з Каліфорнійського університету в Санта-Круз вважає, що середня відстань від Землі до Сонця поступово збільшується. А Сонце повільно втрачає свою масу, і навіть зі взаємним гравітаційним упливом двох космічних тіл одне на одного.

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