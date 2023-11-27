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На черепах ще збереглося волосся: археологи розкопали тисячорічні мумії дітей (фото)

На черепах ще збереглося волосся: археологи розкопали тисячорічні мумії дітей (фото)

Мумії виявили на місці, яке колись використовували для священних ритуалів / Фото: Associated Press

Дослідники вважають, що знайдені рештки дітей походили з культури Ічма.

У Перу археологи розкопали чотири дитячі мумії, яким щонайменше тисяча років. Поруч із ними виявили мумію дорослої людини.

Про це пише Reuters.

Місце знахідки колись слугувало для священних ритуалів, а тепер воно розташоване в одному з найстаріших районів сучасної Ліми. На черепах мумій ще збереглося волосся.
Дослідники вважають, що знайдені рештки дітей походили з культури Ічма, яка розвивалася на центральному узбережжі Перу до того, як імперія інків поширилася на значну частину Андського регіону.

На місці розкопок / © Associated Press
На місці розкопок / Фото: Associated Press

Мумії виявили разом із керамікою біля підніжжя сходів на невеликому пагорбі, де колись міг бути храм — археологи припускають, що його побудували приблизно 3,5 тисячі років тому.

Раніше стало відомо, що польські археологи виявили могилу дитини, яку поховали обличчям донизу. Дослідники припускають, що дитина померла ще у 17 столітті і для того, щоб вона не "повстала з мертвих", до могили поклали трикутний замок, що символізує захист від вампірів.

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