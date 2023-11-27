На черепах ще збереглося волосся: археологи розкопали тисячорічні мумії дітей (фото)

Дослідники вважають, що знайдені рештки дітей походили з культури Ічма.
У Перу археологи розкопали чотири дитячі мумії, яким щонайменше тисяча років. Поруч із ними виявили мумію дорослої людини.
Про це пише Reuters.
Місце знахідки колись слугувало для священних ритуалів, а тепер воно розташоване в одному з найстаріших районів сучасної Ліми. На черепах мумій ще збереглося волосся.
Дослідники вважають, що знайдені рештки дітей походили з культури Ічма, яка розвивалася на центральному узбережжі Перу до того, як імперія інків поширилася на значну частину Андського регіону.
Мумії виявили разом із керамікою біля підніжжя сходів на невеликому пагорбі, де колись міг бути храм — археологи припускають, що його побудували приблизно 3,5 тисячі років тому.
Раніше стало відомо, що польські археологи виявили могилу дитини, яку поховали обличчям донизу. Дослідники припускають, що дитина померла ще у 17 столітті і для того, щоб вона не "повстала з мертвих", до могили поклали трикутний замок, що символізує захист від вампірів.
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