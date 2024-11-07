Чорнобильських жаб більше не лякає радіація: науковці пояснили, як їм вдалось пристосуватися

Чорнобильська ядерна катастрофа 1986 року призвела до масового викиду радіоактивних матеріалів, однак, нове дослідження показує, що сьогодні рівні радіації в зоні відчуження не завдають істотної шкоди східним деревним жабам.

Про це повідомило видання IFLScience.

Вчені зосередилися на східній деревній жабі (Hyla orientalis), популяції якої у регіоні не показують значних ознак стресу чи старіння через радіацію. Команда під керівництвом Пабло Буррако досліджувала понад дві сотні жаб, порівнюючи їх із популяціями з контрольної території. Результати не виявили різниці в тривалості життя або швидкості старіння між жабами Чорнобиля та тих, що живуть у місцях без радіації. Вчені вважають, що рівень радіації вже недостатній для спричинення хронічних пошкоджень.

Східна деревна жаба / Фото: iflscience.com

Жаби також навчилися пристосовуватися до історично високих показників. У попередніх дослідженнях науковці з’ясували, що ці тварини дивовижним чином розвинули меланізм, змінивши своє забарвлення з зеленого на чорне. Така мутація допомогла їм захиститися від впливу радіації.

Яскравість шкіри у східних деревних жаб всередині (ліворуч) і поза (праворуч) Чорнобильської зони відчуження / Фото: iflscience.com

"Я справді вважаю, що нинішній рівень радіації в Чорнобильській зоні відчуження недостатній, щоб завдати помітної шкоди живій природі, принаймні в більшості чорнобильських територій", — зазначив автор дослідження Пабло Буррако.

За його словами, Чорнобиль сьогодні став одним із найбільших природних заповідників Європи завдяки відсутності людей. Він додав, що навіть попри деяке скорочення тривалості життя, екологічні та еволюційні наслідки є незначними.

Нагадаємо, у Швеції археологи знайшли незвичайне поховання жінки залізної доби.

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