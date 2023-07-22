На Далекому Сході РФ почав танути найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти: чим це загрожує

Танення вічної мерзлоти вже загрожує містам і селищам на півночі та північному сході Росії.
Через глобальне потепління тане найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти на Далекому Сході Росії. Приголомшливі кадри, зроблені дроном, показали детально наслідки танення кратера Батагайка - утворився розрив довжиною в один кілометр.
Про це пише Reuters.
На відео видно, як двоє дослідників лазять по нерівній місцевості біля основи западини, позначеній нерівними поверхнями та невеликими торосами, які почали утворюватися після того, як у 1960-х роках було вирубано навколишній ліс, а вічна мерзлота під землею почала танути, спричиняючи опускання землі.
"Ми, місцеві жителі, називаємо це "провалом". Він (кратер — ред.) розвинувся в 1970-х роках, спочатку як яр. Потім, розтанувши в спеку сонячних днів, він почав розширюватися", — сказав для журналістів Reuters місцевий житель і дослідник кратера Ерел Стручков.
Вчені кажуть, що Росія нагрівається щонайменше в 2,5 рази швидше, ніж решта світу, розтоплюючи давно замерзлу тундру, яка охоплює близько 65% території країни, і вивільняє парникові гази, що зберігаються в талому ґрунті.
Провідний науковий співробітник Інституту вічної мерзлоти імені Мельникова в Якутську Микита Тананаєв називає розширення обвалу "ознакою небезпеки", яка повільно наближається.
"У майбутньому, з підвищенням температури та вищим антропогенним тиском, ми будемо бачити все більше і більше цих мега-опадів, поки вічна мерзлота не зникне", — сказав він.
Танення вічної мерзлоти вже загрожує містам і селищам на півночі та північному сході Росії, викривляючи дороги, розбиваючи будинки та порушуючи роботу трубопроводів. Масштабні лісові пожежі , які стали більш інтенсивними в останні сезони, загострюють проблему. Місцеві жителі Саха звернули увагу на швидке танення кратера.
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