На Далекому Сході РФ почав танути найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти: чим це загрожує

Танення вічної мерзлоти вже загрожує містам і селищам на півночі та північному сході Росії.

Через глобальне потепління тане найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти на Далекому Сході Росії. Приголомшливі кадри, зроблені дроном, показали детально наслідки танення кратера Батагайка - утворився розрив довжиною в один кілометр.

Про це пише Reuters.

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На відео видно, як двоє дослідників лазять по нерівній місцевості біля основи западини, позначеній нерівними поверхнями та невеликими торосами, які почали утворюватися після того, як у 1960-х роках було вирубано навколишній ліс, а вічна мерзлота під землею почала танути, спричиняючи опускання землі.

"Ми, місцеві жителі, називаємо це "провалом". Він (кратер — ред.) розвинувся в 1970-х роках, спочатку як яр. Потім, розтанувши в спеку сонячних днів, він почав розширюватися", — сказав для журналістів Reuters місцевий житель і дослідник кратера Ерел Стручков.

Вчені кажуть, що Росія нагрівається щонайменше в 2,5 рази швидше, ніж решта світу, розтоплюючи давно замерзлу тундру, яка охоплює близько 65% території країни, і вивільняє парникові гази, що зберігаються в талому ґрунті.

Найбільший у світі кратер із вічної мерзлоти на Далекому Сході Росії почав танути. ФОТО: соцмережі

Провідний науковий співробітник Інституту вічної мерзлоти імені Мельникова в Якутську Микита Тананаєв називає розширення обвалу "ознакою небезпеки", яка повільно наближається.

"У майбутньому, з підвищенням температури та вищим антропогенним тиском, ми будемо бачити все більше і більше цих мега-опадів, поки вічна мерзлота не зникне", — сказав він.

Танення вічної мерзлоти вже загрожує містам і селищам на півночі та північному сході Росії, викривляючи дороги, розбиваючи будинки та порушуючи роботу трубопроводів. Масштабні лісові пожежі , які стали більш інтенсивними в останні сезони, загострюють проблему. Місцеві жителі Саха звернули увагу на швидке танення кратера.

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