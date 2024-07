На давній табличці віком 3500 років виявлено список покупок: що там було (фото)

У старому місті Алалах, що в районі Рейханли провінції Хатай, Туреччина, знайшли давню табличку зі списком покупок.

Вік таблички, виявленої після реставраційних робіт після двох землетрусів, оцінюється приблизно у 3500 років. На ній є аккадський клинопис.

За словами міністра культури і туризму Мехмета Ерсоя, на табличці записано список покупок із детальним описом великих закупівель меблів, зокрема дерев'яних столів, стільців та табуретів.

3500-річна табличка зі списком покупок / Фото: Jam Press

Землетруси сталися у лютому 2023 року, але про відкриття було оголошено лише у понеділок, 22 липня 2024 року.

Джон Гопкінс, викладач та доцент університету, співпрацював у проєкті з Джейкобом Лауінгером та докторанткою Зейнеп Тюркер. Вони визначили, що табличка має товщину до 4,2 см та важить 28 г.

Дослідники сподіваються, що знахідка проллє світло на економічну структуру та державну систему пізнього бронзового віку, зберігши його багату спадщину для майбутніх поколінь.

Знахідка все ще перебуває на стадії вивчення, щоб розшифрувати точну кількість куплених товарів, покупця та передбачуваних одержувачів.

Це не перша табличка, що інтригує, виявлена в Туреччині. У травні 2023 року Кімієсі Мацумура, археолог Японського інституту анатолійської археології, знайшов глиняний артефакт віком 3300 років. На цій табличці докладно описано "втрачену" мову та описано давню "катастрофу", яка, ймовірно, обрушилася на чотири міста.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли печатку Хетської імперії, на якій викарбувана погроза. Печатку знайшли приблизно за 100 кілометрів від Анкари.

