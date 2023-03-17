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На державні ресурси здійснюється масована кібератака

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На державні ресурси здійснюється масована кібератака

Фото: Pexels

Користувачі можуть спостерігати проблеми з отриманням доступу до цих сайтів.

Держпідприємство "Національні інформаційні системи" повідомило про масовану кібератаку на державні ресурси України.

Про це інформує портал "Судова влада".

"Державне підприємство "Національні інформаційні системи" інформує, що 17 березня 2023 року відбувається кібератака на державні ресурси України, в тому числі на Єдині та Державні реєстри, сайти Міністерства юстиції України, ДП "НАІС" тощо", - йдеться у повідомленні.

Користувачі можуть спостерігати проблеми з отриманням доступу до цих сайтів через великий обсяг трафіку під час DDoS-атаки.

Повідомляється що наразі спеціалісти "Національні інформаційні системи" спільно з провайдерами працюють над вирішенням проблеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що команда російських хакерів, відома як Cold River (“Холодна річка”), намагалася здійснити атаку на три ядерні дослідницькі лабораторії в США.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство фінансів США відбило кібератаки проросійської хакерської групи минулого місяця, запобігши збоям.

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Дата публікації
Перегляди
497
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