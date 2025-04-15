На дні Антарктичного океану вчені виявили морських свиней, гігантських павуків і метеликів

Серед істот були дивні помаранчеві "морські свині" - різновид морського огірка.. / © Live Science

Реклама

Австралійські дослідники, які перебувають на борту криголама RSV Nuyina, під час дослідження морського дна поблизу льодовика Денман виявили незвичних морських істот, деякі з яких можуть бути новими для науки.

Про це розповідає Live Science.

Серед знайденого — оранжеві "морські свині", морські павуки розміром із долоню та ніжні морські метелики. Всі ці тварини були підняті з глибин Південного океану в межах 60-денної експедиції Denman Marine Voyage, спрямованої на вивчення впливу зміни клімату на льодовик.

Реклама

"Ми зібрали велику кількість різноманітних морських організмів, серед яких, імовірно, є види, раніше не описані наукою", — повідомив професор морської біології з Університету Джеймса Кука Ян Страгнелл в інтерв’ю ABC News.

Одним із найцікавіших відкриттів стала морська свиня — різновид морського огірка, який живе на глибинах від 1 до 6 кілометрів. Ці істоти мають м’яке, опукле тіло та короткі ніжки, що надають їм схожості зі свинями. Вони живляться органічними рештками, які осідають із верхніх шарів води — так званим "морським снігом".

Льодовик Денман, розташований приблизно за 5 тисяч кілометрів від Австралії, від 1996 року вже відступив на понад 5 кілометрів і вважається найшвидшим льодовиком Східної Антарктиди. Дослідження його стану та навколишнього середовища має допомогти науковцям краще зрозуміти вплив глобального потепління на антарктичні екосистеми.

Нагадаємо, під товщею води на глибині понад кілометр дослідники зафіксували унікальні кадри життя, прихованого в холодних глибинах Південного океану.