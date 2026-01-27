На дні Атлантики знайшли Загублене місто: що приховує одне з найдавніших середовищ життя

Загублене місто. Фото: Susan Lang, U. of SC / Woods Hole Oceanographic Institution / CC BY-SA 4.0

Глибоко на дні Атлантичного океану, біля вершини підводної гори на заході від Серединно-Атлантичного хребта, виростає фантастичний пейзаж з веж і колон, який науковці називають Загубленим містом. У світлі роботизованого апарата кремові карбонатні структури набувають примарного блакитного відтінку, а їхні розміри варіюються від маленьких «грибків» до моноліту заввишки близько 60 метрів.

Про це повідомило видання Science Alert.

Відкрите у 2000 році на глибині понад 700 метрів, це гідротермальне поле вважають найстарішим із відомих на планеті: воно працює щонайменше 120 тисяч років. Тут морська вода взаємодіє з мантійною породою, утворюючи водень, метан та інші гази, які живлять мікробні спільноти — навіть у середовищі без кисню.

Попри екстремальні умови, район заповнений життям: димарі із температурою до +40 °C є прихистком для равликів та ракоподібних, крабів, креветок та навіть морських вугрів.

У 2024 році науковці отримали рекордний керн мантійної породи довжиною 1268 метрів. Вони сподіваються, що цей матеріал допоможе розкрити умови, за яких мільярди років тому могло зародитися життя на Землі.

Особливість Загубленого міста в тому, що його вуглеводні формуються не завдяки магмі чи сонячному світлу, а шляхом хімічних реакцій у надрах океанічної кори. Саме тому дослідники припускають: подібні процеси можуть відбуватися й на інших тілах Сонячної системи — наприклад, на супутниках Юпітера та Сатурна.

Найвища структура поля — вежа Посейдон, що сягає понад 60 метрів. Поруч — ділянки з «плачучими» жерлами, які формують тонкі, багатогранні нарости, схожі на пальці, витягнуті догори.

Втім, Загублене місто може опинитися під загрозою. У 2018 році Польща отримала ліцензію на освоєння глибоководних ресурсів поблизу Загубленого міста. Хоч саме поле не містить комерційно цінних копалин, будь-які роботи навколо нього можуть зруйнувати тендітну екосистему. Вчені закликають надати цьому унікальному природному об’єкту статус Всесвітньої спадщини, щоб уберегти його від можливої шкоди.

«Протягом десятків тисяч років Загублене місто було свідченням невпинної сили життя. Це було б так само схоже на нас — зруйнувати це», — йдеться в статті.

Нагадаємо, глибоко в Південно-Китайському морі розташована «Драконяча діра» — таємнича вирва завглибшки 301 м. Вчені виявили там унікальну екосистему, яка налічує понад 1700 вірусів, більшість із яких раніше ніхто не бачив.