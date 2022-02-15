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На дні Чорного моря знайшли "цвинтар" кораблів, яким понад 2500 років (фото)

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На дні Чорного моря знайшли "цвинтар" кораблів, яким понад 2500 років (фото)

Команда дослідників виявила близько 60 кораблів.

Біля територіальних вод Болгарії на дні Чорного моря дослідники знайшли уламки кораблів, яким понад 2500 років. Команда досліджень вивчала історичний рівень води в Чорному морі, але виявила "цвинтар" для близько 60 морських суден: із римської, візантійської, османської епох. 

Про це повідомляє видання My Modern Met.

Археологи використовували транспортні засоби з дистанційним керуванням, за допомогою яких зафіксували зображення та змоделювали 3D-фотограмметрії та відео. Так команда досліджувала уламки, на яких видно щогли, луки та вигравірувану декоративну деревину. Команда дослідників виявила близько 60 кораблів із римської, візантійської та османської епох.

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Фото: mymodernmet.com

Хороший стан уламків на дні Чорного моря пов'язаний із його хімічним складом. На глибині близько 150 метрів у воді немає кисню або недостатньо його. Крім того, на морському дні дуже мало світла. Тому дерев'яне різьблення залишилося в такому ж стані, як і 2500 років тому.

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