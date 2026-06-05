На дні моря виявили корабель XVIII століття, набитий артефактами

Точне походження корабля залишається загадкою / © The Daily Galaxy

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Біля берегів Норвегії археологи виявили на глибині 600 метрів судно, що затонуло у XVIII столітті. Вони змогли підняти з нього на поверхню старовинний порцеляновий посуд та інші цінні артефакти.

Про це повідомляє Reuters.

Судно у протоці Скагеррак випадково виявив власник фірми, що спеціалізується на підводних апаратах із дистанційним керуванням. Після цього на дні моря почалися роботи: водолази підтвердили, що у піску лежать уламки корабля середини XVIII століття. З’ясувалося, що всередині був порцеляновий посуд. Крім того, з дна підняли фрагменти кришталевих люстр.

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Серед найвизначніших відкриттів — колекція китайської порцеляни, яка збереглася майже неушкодженою.

Археологи датували корабель, що затонув, приблизно 1750-ми роками. Міністр клімату та навколишнього середовища Норвегії Андреас Б’єлланн Еріксен назвав цю знахідку доказом технологічного прориву у підводній археології.

За словами дослідників, доступ до затонулих кораблів, розташованих на такій великій глибині, колись був нездоланним завданням. Досягнення в галузі дистанційно керованих апаратів (ROV) та технологій підводної візуалізації тепер дозволили археологам детально обстежувати місця, які раніше були майже недоступними.

Зараз артефакти готують до реставрації. Назва судна та його маршрут поки що невідомі, музейні експерти вже вивчають архіви.

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Нагадаємо, біля узбережжя італійського острова Сардинія археологи виявили величезний скарб пізньоримських бронзових монет, кількість яких може сягати від 30 до 50 тисяч екземплярів.

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