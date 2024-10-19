На дні океану вчені виявили моторошного істоту: подробиці знахідки

На дні океану виявлено нові форми життя: крім мікробів і вірусів, які раніше вважалися єдиними мешканцями цього суворого середовища, там також живуть гігантські черв’яки. Ці результати були отримані під час досліджень, проведених Schmidt Ocean Institute торік.

Про це йдеться у статті, опублікованій у Nature Communications.

Дослідники повідомляють, що вони вперше виявили тварин у заповнених рідиною неглибоких порожнинах на дні океану, в зоні глибоководних гідротермальних джерел.

Команда вчених виявила кишені, заповнені гідротермальною рідиною, на глибині 2515 метрів під океаном, використовуючи дистанційно керований апарат (ROV). Під час дослідження вони просвердлили отвори в морському дні та підняли скельні плити. На їхній подив, у цих кишенях виявилися дорослі трубчасті хробаки. Ці істоти мали рекордно великі розміри: 20 сантиметрів для виду Oasisia alvinae та 50 сантиметрів для виду Riftia pachyptila.

Фото: nature.com

У одній з виявлених порожнин дослідники помітили двох самців R. pachyptila та двох самок цього ж виду, які були готові до зачаття потомства. Це відкриття свідчить про те, що розмноження цих істот може відбуватися під морським дном.

Нагадаємо, неподалік від Канади на дні Тихого океану вчені дослідили стародавній підводний вулкан і з’ясували, що він досі діє та вкритий тисячами гігантських яєць.

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