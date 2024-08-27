На дні океану вчені знайшли золоту кулю: яку таємницю вона приховує

Більше року вчені намагаються розгадати таємницю золотої кулі, знайденої на глибині близько 3300 метрів під поверхнею океану біля Аляски. Цю знахідку виявили за допомогою дистанційно керованого підводного апарату NOAA Ocean Exploration. Хоча відомо, що об'єкт має біологічне походження, його природа досі залишається незрозумілою.

Про це пише Science Alert.

Куля, розміром приблизно 10 сантиметрів у поперечнику, була знайдена прикріпленою до каменя, покритого білими губками. На поверхні кулі є дивний отвір, що може вказувати на те, що щось намагалося проникнути всередину або вийти з неї.

Спочатку вчені вважали, що це може бути оболонка яйця невідомого виду, мертва губка або корал. Проте, після детальнішого розгляду, вони схиляються до того, що це може бути яйце, зважаючи на його структуру. Однак, жоден з відомих видів яєць не схожий на цю кулю.

Через рік після виявлення, вченим вдалося витягти кулю з океану і доставити її на корабель. Незважаючи на це, ідентифікувати об'єкт досі не вдалося. Це відкриття підкреслює, скільки ще невідомого приховує океан, і як мало ми знаємо про його глибини.

Нагадаємо, дослідники відтворили обличчя відомої мумії Перу, "Хуаніти" або "Крижаної діви інків", яка була принесена в жертву понад 5000 років тому.

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