На дні озера археологи виявили корабель, набитий скарбами

Дослідники вражені знахідкою — це і мечі, посуд, кинджал та інші артефакти.

З дна озера підняли понад тисячу давньоримських артефактів

З дна озера підняли понад тисячу давньоримських артефактів / © скриншот з відео

Археологи підняли з дна швейцарського озера Невшатель понад 1000 давньоримських артефактів, що добре збереглися.

Про це повідомляє Euronews.

Унікальний скарб виявили ще наприкінці листопада 2024 року, але знахідку тримали в секреті, щоб не залучити мародерів. Вантаж затонулого судна виявили дослідники зі швейцарської некомерційної організації Octopus Foundation, використовуючи дані з дрону.

Коли підводні археологи розпочали роботу на дні озера, вони помітили сотні стародавніх артефактів, зокрема два гладіаторські мечі, кинджал, поясну пряжку, фібулу (брошку) і безліч керамічних тарілок і глечиків.

Вчені вважають, що вантажний корабель, який затонув близько 2000 років тому, віз кухонне начиння, вироблене на території нинішньої Швейцарії, до римського табору. Наявність зброї та спорядження легіонерів дозволяє припустити, що судно супроводжували військові. Артефакти очищують та реставрують, а 2027 року планується випустити книгу та документальний фільм про цю знахідку.

Нагадаємо, німецькі вчені за допомогою КТ розкрили гравіювання XVI століття під шаром іржі на мечі. Артефакт зі Золінгена виявив ім’я відомого коваля Клемеса Штама.

