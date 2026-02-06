ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

На дотик, як людина: в Китаї представили реалістичного гуманоїдного робота Moya

Модель здатна підтримувати зоровий контакт, реагувати на співрозмовника та передавати емоції.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Гуманоїдний робот Moya. Фото: ShanghaiEye

Гуманоїдний робот Moya / Фото: ShanghaiEye

У Китаї представили одного з найреалістичніших гуманоїдних роботів у світі — Moya. Новинку показав шанхайський стартап DroidUp (також відомий як Zhuoyide) під час презентації в Долині робототехніки Чжанцзян у Шанхаї — одному з ключових центрів розвитку людиноподібних роботів у країні.

Про це повідомило видання InfoHightech.

Робот Moya ходить, підтримує зоровий контакт, усміхається, киває та відтворює емоції за допомогою мікрорухів обличчя. У компанії називають його «високобіонічним роботом», який поєднує людську естетику з просунутими гуманоїдними рухами. За словами розробників, архітектура Moya є модульною — зовнішність і навіть гендерні риси можна змінювати залежно від потреб замовника.

Увагу також привертає біонічна голова робота. Вона здатна передавати широкий спектр емоцій — від радості до смутку — з природним поглядом і плавною мімікою. За рухи відповідає власна система керування моторикою, яка забезпечує м’яку ходу і плавні повороти, відходячи від звичного «жорсткого» образу гуманоїдів.

Ще одна деталь, що вирізняє Moya серед інших роботів — відчуття тепла. Шкіра робота підтримує температуру 32–36 °C, тобто майже як у людини. Крім того, конструкція імітує шкіру, підшкірний жир, м’язи та навіть грудну клітку. Камери з очима разом зі штучним інтелектом дозволяють роботу реагувати на співрозмовника в режимі реального часу.

«Робот, який справді служить людському життю, має бути теплим… майже як жива істота, з якою люди можуть відчувати зв’язок», — пояснив засновник компанії Лі Цінду в коментарі для Shanghai Media Group.

Реакція на Moya виявилася неоднозначною: частина користувачів говорить про ефект «моторошної долини», інші порівнюють його з манекенами або персонажами фантастичних серіалів. Водночас DroidUp наголошує, що розробка орієнтована не на розваги, а на практичне застосування, зокрема у сфері догляду за літніми людьми, в медицині та освіті.

Компанія планує вивести Moya на ринок уже цього року. Орієнтовна ціна гуманоїда стартує від 173 тисяч доларів США.

Нагадаємо, раніше іженери з Колумбійського університету розробили інноваційного робота на ім’я EMO, який здатен відтворювати складні рухи людських губ з найменшими нюансами. Завдяки використанню штучного інтелекту машина сама навчилася синхронізувати свою міміку зі звуками мови та навіть співом без попередньо прописаних скриптів.

Дата публікації
Кількість переглядів
276
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie