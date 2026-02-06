На дотик, як людина: в Китаї представили реалістичного гуманоїдного робота Moya

Гуманоїдний робот Moya / Фото: ShanghaiEye

У Китаї представили одного з найреалістичніших гуманоїдних роботів у світі — Moya. Новинку показав шанхайський стартап DroidUp (також відомий як Zhuoyide) під час презентації в Долині робототехніки Чжанцзян у Шанхаї — одному з ключових центрів розвитку людиноподібних роботів у країні.

Про це повідомило видання InfoHightech.

Робот Moya ходить, підтримує зоровий контакт, усміхається, киває та відтворює емоції за допомогою мікрорухів обличчя. У компанії називають його «високобіонічним роботом», який поєднує людську естетику з просунутими гуманоїдними рухами. За словами розробників, архітектура Moya є модульною — зовнішність і навіть гендерні риси можна змінювати залежно від потреб замовника.

Увагу також привертає біонічна голова робота. Вона здатна передавати широкий спектр емоцій — від радості до смутку — з природним поглядом і плавною мімікою. За рухи відповідає власна система керування моторикою, яка забезпечує м’яку ходу і плавні повороти, відходячи від звичного «жорсткого» образу гуманоїдів.

Ще одна деталь, що вирізняє Moya серед інших роботів — відчуття тепла. Шкіра робота підтримує температуру 32–36 °C, тобто майже як у людини. Крім того, конструкція імітує шкіру, підшкірний жир, м’язи та навіть грудну клітку. Камери з очима разом зі штучним інтелектом дозволяють роботу реагувати на співрозмовника в режимі реального часу.

«Робот, який справді служить людському життю, має бути теплим… майже як жива істота, з якою люди можуть відчувати зв’язок», — пояснив засновник компанії Лі Цінду в коментарі для Shanghai Media Group.

Реакція на Moya виявилася неоднозначною: частина користувачів говорить про ефект «моторошної долини», інші порівнюють його з манекенами або персонажами фантастичних серіалів. Водночас DroidUp наголошує, що розробка орієнтована не на розваги, а на практичне застосування, зокрема у сфері догляду за літніми людьми, в медицині та освіті.

Компанія планує вивести Moya на ринок уже цього року. Орієнтовна ціна гуманоїда стартує від 173 тисяч доларів США.

Нагадаємо, раніше іженери з Колумбійського університету розробили інноваційного робота на ім’я EMO, який здатен відтворювати складні рухи людських губ з найменшими нюансами. Завдяки використанню штучного інтелекту машина сама навчилася синхронізувати свою міміку зі звуками мови та навіть співом без попередньо прописаних скриптів.