На Драгобраті знайшли велетенського гриба: його розміри вражають

Туристи в Карпатах виявили гігантського гриба без хробачків.
У Закарпатській області, на Драгобраті, туристи виявили гігантського гриба вагою 3 кілограми. Знахідку зробили 2 жовтня, і, як зазначила авторка відео, гриб був без хробачків. Вона також продемонструвала шапку гриба після сушіння.
Про це повідомив 24 канал.
Цей гриб не став рекордним – минулого року на Волині знайшли велетня вагою 12 кілограмів.
Нагадаємо, найбільший український гриб селяни хотіли обміняти на більярд
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