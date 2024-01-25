На двох боках Сонця одночасно сталися вибухи: момент потрапив на відео

Космічні апарати, що спостерігають за Сонцем, зафіксували появу надзвичайно рідкісної події — подвійного сонячного спалаху.

Про це пише Space.

Два сонячні спалахи з'явилися майже одночасно в сонячних плямах під назвою AR3559 і AR3561. Ці плями розташовані в різних півкулях Сонця і їх розділяє приблизно 500 тисяч км. Це навіть далі, ніж перебуває Місяць від Землі.

Загальна потужність спалахів була еквівалентна спалаху класу M5.1. Цей клас сонячних вивержень є другим за потужністю з усіх, які можуть відбуватися на Сонці.

У результаті два потужні спалахи відправили в бік Землі потік високоенергетичних частинок, які зіткнулися з магнітним полем планети і призвели до півгодинного вимкнення радіозв'язку над Індонезією і деякими частинами Австралії.

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