На грецькому острові знайшли невідоме стародавнє місто – фото, відео

Археологи знайшли у селі Палеокастро, що на грецькому острові Крит, раніше невідоме стародавнє місто, яке, ймовірно було засноване у VI столітті до нашої ери та існувало до VI століття нашої ери.

Про повідомляє Greek reporter.

Дослідникам вдалося знайти вражаючі артефакти та нові дані, які доповнюють те, що вже відомо про історію цього міста. Тепер археологи намагаються правильно визначити його назву.

"Ми сподіваємося, що завдяки новому дослідженню з’являться знахідки (написи, монети), які дозволять точно ідентифікувати назву міста. Однак вже очевидно, що його стратегічне розташування між родючою долиною річки Струма та схилами багатих рудою гір Керділліон і Вертіскос сприяло його довгій та успішній історії", - кажуть археологи.

Археологи відзначають, що вже знають про безліч міст, які процвітали в цьому регіоні в давнину, але більшість із них не можна точно ідентифікувати.

Місце розкопок досі невідомого міста у Греції / Фото: AMNA

Місце розкопок досі невідомого міста у Греції / Фото: AMNA

Вони також зазначають, що проведені розкопки вказали на те, що стародавнє місто існувало тривалий час. Крім того, знайдені написи вказали, що за часів Римської імперії тут існували політичні інститути.

Що вже відомо про стародавнє місто у Греції

Знахідки показали, що ця територія спочатку була під контролем фракійського племені бізальтів. Однак пізніше його заселили греки з міст півдня та Македонського царства. Знахідки розкопок доводять наявність грецької кераміки, датовані VI століттям до нашої ери.

Під час розкопок також виявлено будівельні етапи елліністичного періоду, частину фортифікаційної споруди, римську базиліку, майстерню з винодавками (цистерною) римського часу, дві християнські церкви.

На території міста було розкопано кілька гробниць різних епох, а також гробниця македонського типу.

Вперше археологи почали проводити дослідження в цьому районі ще 1965 року.

Археологічна команда каже, що їх мета – повернути дуже важливе місце для громадськості. Вони сподіваються, що стародавнє місто в Греції буде популярним серед відвідувачів. Більше того, є надія, що це стане джерелом культурного та економічного розвитку регіону.

Нагадаємо, на півдні Єгипту виявили запечатані глеки з вином, якому 5 тисяч років (фото).

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