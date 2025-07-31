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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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На глибині понад 9,5 км: вчені виявили унікальні спільноти істот у найглибших точках океану

Науковці знайшли колонії істот у найглибших частинах Тихого океану — глибше за Еверест. Вони виживають без кисню, сонця та органічної їжі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Життя на дні океану. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Життя на дні океану. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Науковці спустилися на дно Курило-Камчатської та Алеутської западин у Тихому океані й зробили приголомшливе відкриття. На глибині 9 533 метри — тобто глибше, ніж висота Евересту — вони побачили величезні скупчення червів і молюсків, які живуть у повній темряві, без кисню й без звичного для нас джерела їжі.

Про це повідомило видання AP та Dailymail.

Під час занурення екіпажованого підводного апарата Fendouzhe дослідники досягли глибини 9 533 метри — це на 25% глибше, ніж будь-коли було зафіксовано для хемосинтетичних спільнот.

Попри нищівний тиск, холод і темряву, науковці виявили численні угруповання трубчастих червів довжиною 20–30 см та білих молюсків до 23 см. Деякі з них можуть бути раніше невідомими науці. Ці тварини не споживають органіку, що падає з верхніх шарів води, а живуть у симбіозі з мікроорганізмами, які переробляють вуглець, сірководень та метан у хімічні сполуки. Цей процес називається хемосинтезом.

Дослідники також виявили в цих умовах актиній, ложконосів і морських огірків, які харчуються залишками мертвих організмів або органічними частинками, що осідають з вищих шарів океану.

За словами Сяотуна Пена, одного з авторів дослідження, ці істоти мешкають у так званій хадальній зоні — найглибшій частині океану, де одна тектонічна плита підсувається під іншу.

Незалежна експертка Джулі Хубер, мікробіолог з Океанографічного інституту Вудс-Хоул, назвала відкриття «вражаючим проривом».

Вчені планують продовжити дослідження, зосередившись на тому, як саме ці організми використовують хімічні реакції для виживання та які адаптації дозволяють існувати у таких екстремальних умовах. Наукова команда також не виключає, що подібні спільноти можуть існувати в океанах позаземного походження, де присутні хімічні речовини на зразок метану, сірководню або водню.

Життя на дні океану. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Життя на дні океану. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Життя на дні океану. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Життя на дні океану. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Життя на дні океану. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Життя на дні океану. Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering, Chinese Academy of Sciences / AP

Нагадаємо, міжнародна група науковців провела масштабне дослідження, яке виявило, що життя в глибинах океану має значно тісніші зв’язки по всьому світу, ніж вважалося раніше.

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