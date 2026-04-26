Наука та IT
На грецькому острові виявили скарби, які пролежали під землею 3500 років

Знахідка проливає світло на соціальну ієрархію, торговельні мережі та похоронні обряди жителів Егейського регіону у бронзовому віку.

Учені виявили артефакти всередині масивної кам’яної споруди неподалік від оборонної стіни поселення.

Про це повідомляє Міністерство культури Греції.

Попри те, що ґрунтові шари були порушені в минулому, предмети збереглися у винятковому стані. Археологи вилучили золоті підвіски у формі дисків, витончені листові прикраси, а також намистини з сердоліку.

Науковці припускають, що ці коштовності були частиною багатого поховального інвентарю особи з високим соціальним статусом.

Знахідка доводить, що 3500 років тому Егіна була не периферійним поселенням, а ключовим торговельним хабом. Оскільки золото та сердолік не є місцевими матеріалами, їхня наявність свідчить про розгалужені маршрути обміну, які пов’язували острів із материковою Грецією, Кікладами та мінойським Критом.

Нагадаємо, під час звичайного купання в озері Кенігсзеє 16-річний німецький підліток несподівано виявив на двометровій глибині півкілограмовий злиток чистого золота.

Наступна публікація

