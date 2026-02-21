ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
63
1 хв

На кометі розміром із місто стався потужний спалах

Астрономи зафіксували один із найсильніших спалахів комети за 25 років спостережень.

Анастасія Павленко
Комета

Комета / © Associated Press

Вулканічна комета пережила один із найпотужніших спалахів останнього часу. У результаті вона перетворилася на гігантську, «скам’янілу» спіраль світла.

Про це повідомляє Live Science.

Комета 29P/Швассмана-Вахманна (29P) — це масивна крижана куля діаметром близько 60 кілометрів. Вона входить до рідкісної групи з приблизно 500 об’єктів, які називають «цетавами». Вони проводять усе своє «життя», обертаючись у внутрішній частині Сонячної системи.

Напередодні яскравість комети 29P збільшилася приблизно в 100 разів. Це вказує на те, що на ній стався потужний вибух. Як розповіли експерти сайту Spaceweather, цей вибух є «п’ятьма найпотужнішими» вибухами комет, що сталися за останні 25 років. Це також найпотужніша подія з моменту четверного вибуху в жовтні 2024 року, унаслідок якого комета 29P світилася в 300 разів яскравіше, ніж зазвичай.

Астрономи прогнозують, що після великих викидів часто відбуваються кілька менших «післяударів». Тож найближчими днями або тижнями комета може знову продемонструвати активність, що дає дослідникам унікальну можливість вивчати кріовулканічні процеси у далеких об’єктах Сонячної системи.

Раніше повідомлялося, що до Сонця наближається нова комета, яка вже привернула увагу астрономів. Це, в першу чергу, пов’язано з її походженням. Вона входить до групи комет, які в окремих випадках ставали дуже яскравими на короткий час.

