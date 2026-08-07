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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
576
Час на прочитання
3 хв

На користувачів безкоштовного ChatGPT чекають зміни: що готують

OpenAI готує глобальне оновлення для користувачів безкоштовного тарифу та плану Go.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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ChatGPT

ChatGPT / © ТСН

Компанія OpenAI оголосила про історичне рішення скасувати будь-які обмеження на кількість текстових повідомлень для користувачів безкоштовних акаунтів. Тепер спілкуватися з ChatGPT у текстовому режимі можна без лімітів.

Про це пише Engadget.

Безлімітне текстове спілкування з ChatGPT

OpenAI оголосила про масштабні зміни для користувачів безкоштовних акаунтів ChatGPT і тарифу Go. Уже від наступного тижня компанія скасує обмеження на кількість текстових запитів для цих категорій користувачів.

Водночас окремі обмеження залишаться для інших функцій сервісу. Зокрема, ліміти й надалі діятимуть для запитів із файлами чи зображеннями, генерації зображень, а також використання оновленого голосового режиму ChatGPT.

GPT-5.6 Luna — основна модель для безкоштовних акаунтів

Крім цього, OpenAI зробить GPT-5.6 Luna — найкомпактнішу модель нового сімейства GPT-5.6 — основною моделлю для безкоштовних акаунтів і тарифу Go. Вона замінить GPT-5.5 Instant, яка використовувалася за замовчуванням від травня. Нововведення почне діяти вже цього тижня.

У ChatGPT з’явиться кнопка Think

Також у ChatGPT з’явиться кнопка Think («Подумати»), що дозволить GPT-5.6 Luna витрачати більше часу на підготовку відповіді. Для текстових чатів користувачі безкоштовного тарифу та Go зможуть користуватися цією функцією без обмежень, якщо не поєднуватимуть її з іншими можливостями. В іншому разі використання враховуватиметься в окремому ліміті.

Зміни для користувачів тарифів Plus та Pro

Оновлення торкнуться і користувачів тарифів Plus та Pro. Компанія вдосконалює свою флагманську модель GPT-5.6 Sol, адаптуючи її для повсякденного спілкування.

У компанії зазначили, що оновлена система ChatGPT «надає більш сфокусовані відповіді, адаптує рівень деталізації до запитання, уникає зайвого форматування та пропонує корисне виправлення, якщо проста згода була б недоречною».

Окрім цього, OpenAI впроваджує новий повзунок, схожий на меню вибору рівня «роздумів» у Claude. Завдяки йому користувачі Plus і Pro зможуть самостійно визначати, скільки часу ChatGPT витрачатиме на формування відповіді.

У компанії наголошують, що скасування лімітів для текстових чатів стало важливим етапом розвитку сервісу. В OpenAI не розкрили, завдяки чому вдалося реалізувати таке рішення, однак припускається, що компанія досягла суттєвого прогресу у зменшенні витрат на інференс — обчислення, необхідні для роботи навчених моделей штучного інтелекту. Раніше видання The Information повідомляло, що OpenAI наближається до такого технологічного прориву.

«Це конкретний крок на шляху до більш доступного інтелекту: ми робимо наші найновіші моделі доступнішими, покращуємо корисність і надійність відповідей, які отримують люди, а також дозволяємо безкоштовним користувачам продовжувати текстові розмови без обмеження на кількість запитів. Доступ відкриває нові можливості, і це оновлення дає більшій кількості людей змогу ставити більше запитань, розвивати власні ідеї та отримувати допомогу тоді, коли вона їм потрібна», — заявили в OpenAI.

До слова, проти OpenAI подали новий позов через смерть 29-річної Фейт Медісон: родина стверджує, що ChatGPT посилював її релігійні марення, переконував, що жінка «пророчиця», і романтизував смерть, називаючи її «капітуляцією». Це не поодинокий випадок — за даними Futurism, чатбот фігурує у понад 20 випадках смертей, зокрема підлітків, які обговорювали з ним суїцидальні наміри без належної реакції системи.

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