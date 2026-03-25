На космічній станції з’явилось химерне "яйце зі щупальцями": звідки воно взялося

На МКС проростили картоплю / © NASA

Астронавт NASA Дон Петтіт оприлюднив світлину химерного об’єкта, що нагадує інопланетне яйце з чорними щупальцями. Ця знахідка на Міжнародній космічній станції неабияк налякала користувачів соцмереж, проте насправді виявилася звичайним овочем.

Про це пише Daily Mail.

Реакція Мережі та розгадка таємниці

Світлина була зроблена під час 72-ї експедиції на космічну станцію. Незвичний вигляд об’єкта викликав бурхливе обговорення серед користувачів. Деякі коментатори жартували, що це іншопланетне створіння, і закликали негайно його спалити, порівнюючи з монстрами з науково-фантастичних фільмів.

Проте космічна загадка має цілком земне пояснення. Дон Петтіт розповів, що це рання фіолетова картопля, яку він вирощував у своєму імпровізованому тераріумі у вільний від роботи час. Об’єкт закріпили за допомогою звичайної липучки, щоб він не літав у невагомості.

Чому картопля така важлива для астронавтів

В умовах відсутності гравітації корені рослин розвиваються в усіх напрямках, що й створює ефект моторошних щупальців. За словами астронавта, всі космічні рослини ростуть значно повільніше, ніж на Землі. Проте саме картопля вважається однією з найефективніших культур за співвідношенням їстівної поживності до загальної маси рослини.

«Визнана Енді Віром у його книзі та фільмі "Марсіянин", картопля матиме своє місце в майбутньому дослідженні космосу. Тому я подумав, що добре було б почати вже зараз», — розповів Дон Петтіт.

Науковці NASA планують і надалі розширювати космічний сад. У майбутньому на станції хочуть вирощувати помідори, перець, а також ягоди та бобові. Фахівці зазначають, що продукти, багаті на антиоксиданти, матимуть додаткову перевагу, оскільки вони здатні забезпечити екіпажу певний захист від космічної радіації.

Нагадаємо, вчені перевірили, чи можна вирощувати їжу на Місяці. Вони виростили та зібрали нут у середовищі, що імітує місячний ґрунт. Експеримент показав, що майбутні астронавти потенційно зможуть вирощувати їжу під час місій на супутник Землі.