На краю Сонячної системи виявили об’єкт, що "танцює" з Нептуном: подробиці

Нептун / © Credits

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На краю Сонячної системи вчені виявили унікальний об’єкт, який синхронно обертається з Нептуном. Його орбіта має значний нахил, а рік на цій космічній брилі триває близько 1648 земних років.

Про це пише Space.

Йдеться про 2020 VN40 — небесне тіло, що перебуває у так званому орбітальному «танці» з восьмою планетою Сонячної системи. Вчені вперше зафіксували об’єкт, який обертається навколо Сонця один раз за кожні десять обертів Нептуна.

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Науковці пояснюють: це унікальна форма гравітаційного резонансу. Об’єкт знаходиться значно нижче площини Сонячної системи, і його орбіта не схожа на жодну іншу серед транснептунових тіл.

Це відкриття стало важливим кроком до розуміння того, як динаміка віддалених космічних об’єктів впливає на еволюцію Сонячної системи. Вчені вважають, що в таких віддалених зонах можуть ховатися й інші загадкові об’єкти, захоплені гравітацією Нептуна.

«Цей новий рух схожий на пошук прихованого ритму в пісні, яку, ми думали, знали. Це змінює наше уявлення про динаміку віддалених тіл», — пояснила співавторка дослідження Рут Мюррей-Клей.

Результати опубліковані в The Planetary Science Journal. Нове відкриття — лише початок глибшого вивчення околиць нашої зоряної системи.

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Нагадаємо, у середу, 20 серпня, повз Землю пролетить астероїд 1997 QK1, який у NASA вважають потенційно небезпечним.

За даними Лабораторії реактивного руху (JPL), діаметр цього небесного об’єкта становить орієнтовно 322,5 метра, а мінімальна відстань, на якій він наблизиться до нашої планети, сягне близько 3,01 мільйона кілометрів.